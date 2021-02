Uomini e Donne, anticipazioni: la scelta di Riccardo e Roberta

Anticipazioni sulla puntata odierna di Uomini e Donne: scopriamo qual è stata la scelta di Riccardo e Roberta.

Durante la registrazione di ieri, 24 febbraio, tutti i protagonisti di Uomini e Donne hanno assistito ad una confessione emozionante e per certi versi sorprendente. Ad anticipare quello che potremo vedere nella puntata di oggi o in quelle a seguire è stato il sito specializzato in gossip ‘Il Vicolo delle News‘. Si tratta di una fonte affidabile, specie per quanto riguarda le evoluzioni del percorso dei protagonisti di Uomini e Donne.

Ma qual è stata questa sorpresa che ha emozionato tutti? A far piangere di gioia sono stati Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due si sono conosciuti qualche anno fa all’interno del dating show di Maria De Filippi. Roberta era già infatuata del bel Riccardo, ma questo dopo una prima frequentazione decise di virare la propria attenzione su Ida Platano. In quel frangente Guarnieri uscì dal programma insieme a Ida, ma poi la loro relazione si è interrotta e quest’anno il cavaliere ha avuto occasione di approfondire la conoscenza con la dama.

Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Riccardo e Roberta

Dopo aver introdotto la storia di Riccardo e Roberta con una breve clip riassuntiva, ed aver al contempo ricordato cos’è successo nella puntata precedente, Maria invita i due al centro dello studio e li fa accomodare nelle poltrone rosse che solitamente vengono occupate dai tronisti. La prima a parlare è Roberta, la quale confessa di essersi innamorata e ringrazia tutti per questi mesi. Successivamente tocca a Riccardo, il quale non riesce a trattenere le lacrime dalla commozione mentre conferma di essersi innamorato anche lui.

A quel punto la conduttrice li invita ad alzarsi per il loro primo ballo di coppia. Ad accompagnare il lento la canzone di Deddy (Amici). Riccardo e Roberta si stringono, si guardano con sguardo complice e si danno un bacio, il tutto con indosso una mascherina come da protocollo. Mentre accade tutto questo, una pioggia di petali di rosa inonda i protagonisti. In studio tutti si commuovono vedendo il trionfo dell’amore tra i due. A fare da eccezione è solo Gemma Galgani, la quale è molto amica di Ida Platano e non accetta questa nuova unione.

