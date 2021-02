Stasera in tv, La Pupa e il Secchione e Viceversa: le anticipazioni della finale

Stasera in tv, giovedì 25 febbraio, andrà in onda la puntata finale de La Pupa e il Secchione e Viceversa, in prima serata su Italia 1.

Questa sera, giovedì 25 febbraio, in prima serata su Italia 1 andrà in onda l’appuntamento settimanale con il reality “La Pupa e il Secchione e Viceversa“, condotto da Andrea Pucci.

A partire dalle 21:25 i telespettatori potranno vedere la finale de “La Pupa e il Secchione e Viceversa“, prodotto da Endemol Shine Italy. L’edizione di quest’anno è stata composta da 6 appuntamenti che raccontano due pianeti molto lontani tra loro, quello delle pupe e dei secchioni e viceversa. Questa sera andrà in onda l’ultimo appuntamento, nel quale si scopriranno i vincitori del premio da 20 mila euro. Tra gli ospiti di questa puntata, saranno nuovamente presenti Francesca Barra e Cristiano Malgioglio, ma anche Carmen Di Pietro, Antonio Zequila e Claudia Ruggeri, la Miss Claudia conosciuta ad “Avanti un altro!“.

La Pupa e il Secchione e Viceversa: l’attesissima finale

Nel corso della finale le coppie rimaste in gara, Guidi e Stephanie, Marini e Miryea, Orazi e Gianluca, Linda e Pisano, riceveranno delle sorprese da persone a loro care. Per arrivare alla vittoria, però, dovranno superare diverse prove. Si parte dalla prova fisica “Rimbalzi e bollicine“, dove i ragazzi dovranno riempire alcuni bicchieri che le ragazze, saltellando su una fitball, dovranno trasportare e versare in alcuni contenitori. Seguirà una sveglia in piena notte per la prova più tremenda di questa edizione: l’Interrogatorio del professor Diego Verdegiglio, in una nuova versione notturna.

Per la “Prova di Cinema e Seduzione” arriverà Antonio Zequila seguito da Miss Claudia, per valutare le performance dei ragazzi, alle prese con una prova nella quale dovranno sedursi a vicenda. La “Prova bacio“, con Carmen Di Pietro, darà alcuni consigli preziosi ai secchioni e la prova più intima dell’edizione, “Nudi alla meta“, i ragazzi, bendati, dovranno correre l’uno verso l’altro spogliandosi completamente. Le prove finali del “Su di noi” vedrà i ragazzi impegnati a rispondere ad alcune domande per testare la conoscenza l’uno dell’altra. Inoltre, saranno presenti le coppie eleminate nel corso delle precedenti puntate e la coppia vincitrice della scorsa edizione: Scalzi e Stefano.