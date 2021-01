Alessio Guidi, chi è il cervellone de “La pupa e il secchione e viceversa”

Alessio Guidi è tra i concorrenti de “La pupa e il secchione e viceversa”, la nuova edizione della gara della coppie. Ecco chi è e che studi ha fatto.

Una capigliatura e uno stile davvero inconfondibili per Alessio Guidi, il cervellone de “La pupa e il secchione e viceversa“, in coppia con una pupa. Il programma, arrivato alla nuova edizione 2021, in cui otto coppie opposte si sfidano per la vittoria: cinque composte da una pupa e un secchione e tre composte da un pupo e una secchiona. Poliglotta, snob ed elegante, ecco tutto quello che sappiamo sul secchione Alessio Guidi.

La pupa e il secchione, chi è Alessio Guidi

Alessio è un “toscano d’altri tempi”, è nato a Vaiano e ha solo 20 anni. La tenerà età non deve ingannare però: il “secchione” parla tre lingue, è estremamente attento al suo abbigliamento, ad essere sempre elegante e si definisce un po’ snob. Ha asserito di odiare l’ignoranza e chi sbaglia i congiuntivi. Al momento, Alessio frequenta il secondo anno di Economia all’Università di Parma e ha vinto una borsa di studio per i suoi voti perfetti.

Il riccio non è un volto sconosciuto in televisione, ma ha già partecipato a Guess My Age con Enrico Papi e Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis, quindi i telespettatori italiani hanno già potuto ammirare la sua chioma e il suo stile impeccabile. Ha un profilo instagram molto curato e un nutrito numero di followers, che lo amano e lo seguono. Il suo aspetto da topo da biblioteca non deve ingannare: Alessio ha un fisico perfetto, come si evince dalle foto sui suoi social.

Potremo vedere Alessio in coppia con la sua pupa nella nuova edizione del programma, condotto quest’anno da Andrea Pucci, iniziato lo scorso 21 gennaio. Le coppie si sfideranno a colpi di prove per conquistare il titolo 2021.