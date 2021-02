Paolella, chi è la nuova concorrente de La Pupa e il secchione: tutto su di lei

Scopriamo chi è la nuova concorrente de La Pupa ed il secchione Paolella: età, lavoro, foto e tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

I pupi si sono preoccupati quando la produzione ha presentato loro un nuovo concorrente: Manuel Amati. Temevano, infatti, che il suo arrivo sarebbe costato il posto ad uno dei veterani e che avrebbero dunque dovuto dire addio al reality. Per loro fortuna le intenzioni erano ben altre: il nuovo pupo è stato inserito per arricchire il cast ed infatti gli è stata assegnata una nuova secchiona.

La concorrente si chiama Paolella ed è laureata in ingegneria civile. Al momento sta ancora studiando, visto che ha intenzione di specializzarsi in idraulica, dunque per lei il mondo del lavoro è ancora una novità. La ragazza è stata presa immediatamente in simpatia dalle pupe che hanno deciso di accompagnarla per la villa e mostrarle il posto dove vivrà per il prossimo periodo. Lei si è detta sorpresa dall’accoglienza riservatale: “Mi sono calata nei panni di una pupa“, ma poi ne ha preso subito le distanze: “Io sono rimasta folgorata dalle scarpe delle pupe, noi abbiamo soprattutto scarpe basse, loro altissime, con gli strass… troppo esuberanti secondo me”.

Paolella, chi è la nuova concorrente?

Sulla nuova arrivata si conosce esclusivamente ciò che ha detto, ovvero che è un ingegnere e che sta studiando per specializzarsi. Sulla sua personalità, invece, si è compreso qualcosa in più già dalle prime battute. Paolella è una ragazza decisa e che sa ciò che vuole in ambito sentimentale.

Sul compagno che le è stato assegnato ha dichiarato: “Di Manuel mi piace molto il sorriso, è un ragazzo molto solare però mi preoccupa la sua attenzione, magari stiamo parlando e dopo poche parole perde l’attenzione e non capisce più cosa stiamo dicendo”. Ciò nonostante non preclude che si possa instaurare un buon rapporto di coppia: “Ci dobbiamo lavorare, comunque partiamo da un buon potenziale”.

