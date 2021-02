Coronavirus 25 febbraio, boom di casi: quasi 20mila nuovi contagi

Emergenza Coronavirus oggi 25 febbraio in Italia, nuovo boom di casi: quasi 20mila nuovi contagi, tutti i dati e la situazione.

Nuova impennata dei casi di contagi da Coronavirus nel nostro Paese: sebbene resti stazionario il numero dei decessi, infatti, la crescita cospicua dei nuovi casi sta preoccupando e non poco. Infatti, ancora una volta, assistiamo a una nuova risalita, dopo che già ieri abbiamo visto numeri che non vedevamo da tempo.

Il dato nudo e crudo dei contagi registrati nelle ultime 24 ore è di 19.886 nuovi casi e 308 morti. Netta è la crescita rispetto a ieri, quando di casi se ne erano registrati 16.424 e l’incidenza dei tamponi era al 4,8%. Va però considerato che mai erano stati effettuati così tanti tamponi antigenici e molecolari come nelle ultime 24 ore.

Dati Coronavirus oggi 25 febbraio: la situazione aggiornata

Infatti, i tamponi totali sono stati 443.704 e quindi l’incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati è del 4,5% circa, quindi anche in diminuzione rispetto a ieri. Aumentano invece gli attualmente positivi, che risalgono a 396.143, mentre ci sono 12.853 dimessi o guariti. Ancora una volta, assistiamo per il sesto giorno consecutivo a una lenta risalita dei ricoveri in terapia intensiva: sono in tutto 2.168 (+11 rispetto alle 24 ore precedenti). Risale anche il numero totale di ricoveri, ovvero 20.425 (+51 rispetto al dato precedente).

Stabile il numero di nuovi ingressi in terapia intensiva: anche oggi siamo intorno ai 180 in più e in particolare sono 178. Nell’ultima settimana, abbiamo registrato poi 14.718 casi in media al giorno, con un aumento netto che è addirittura del 26%. Scende sotto la media di 300 decessi al giorno il dato sui morti: sono infatti 299 in media al giorno, in leggero calo del 3%. Per quanto riguarda i vaccini, sono 3,8 milioni quelli somministrati su un dato di oltre 5 milioni distribuiti finora.