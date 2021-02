Emergenza Covid, la Francia mette Nizza in lockdown con controlli alle frontiere. La situazione dei contagi è preoccupante.

Come in alcune zone d’Italia, anche la Francia deve fare i conti con l’esplosione di focolai locali di Covid-19, molto probabilmente a causa delle nuove varianti del virus più contagiose.

La situazione che preoccupa è quella delle città lungo la Costa Azzurra, dove i contagi sono molto elevati e gli ospedali in difficoltà. Particolarmente colpita da questa nuova ondata epidemica è la città di Nizza, per la quale le autorità hanno disposto il lockdown e i controlli al confine con l’Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Stop agli spostamenti tra regioni fino al 27 marzo, divieto di visite in zona rossa

Emergenza Covid: Nizza in lockdown, situazione preoccupante

Mentre gli Stati europei provano ad accelerare con la campagna vaccinale, messa a rischio dai nuovi annunciati tagli alle forniture dei vaccini, la pandemia di Covid-19 non si ferma, con nuovi focolai particolarmente virulenti, alimentati dalle più contagiose varianti del virus. È una vera e propria corsa contro il tempo. Mentre la popolazione è sempre più insofferente alle restrizioni e ai divieti, che tuttavia sono al momento le uniche misure che abbiamo per contenere la diffusione del coronavirus.

In Italia sono state istituite diverse zone rosse locali, al Centro, al Nord e al Sud. Intere province sono state chiuse e si è tornati anche a chiudere nuovamente tutte le scuole. Il focolaio che al momento preoccupa di più è quello in provincia di Brescia.

Anche gli altri Paesi europei, tuttavia, non se la passano meglio. In Francia sta suscitando grande apprensione la situazione della Costa Azzurra, dove Nizza è stata letteralmente travolta dalla nuova ondata di contagi, tanto che il sindaco della città, Christian Estrosi, parla di “situazione catastrofica“.

I contagi a Nizza sono il triplo di quelli della Francia, con un tasso di incidenza che supera i 700 casi positivi su 100mila abitanti, mentre la media nazionale è di 190 su 100mila. Gli ospedali della Costa Azzurra sono saturi e i pazienti vengono trasferiti in quelli di altre regioni.

Per contenere l’epidemia le autorità francesi, locali e nazionali, hanno pensato di istituire un lockdown locale mirato, che diventa totale il sabato e la domenica. Sono stati introdotti nuovi limiti agli assembramenti e ai centri commerciali. Soprattutto sono stati rafforzati i controlli alla frontiera via terra con l’Italia a Mentone. Nel “rispetto della reciprocità delle misure”, ha assicurato il prefetto.

Il lockdown locale è stato introdotto per i comuni della Costa Azzurra da Théoule-sur-Mer a Mentone, quindi lungo tutta la riviera, incluse Cannes e Antibes. Il provvedimento sarà in vigore per due weekend, 15 giorni complessivi. È stata disposta la chiusura di tutti i supermercati o centri commerciali di oltre 5.000 metri quadrati, esclusi gli alimentari e le farmacie. Negli aeroporti, potrà essere chiesto ai passeggeri stranieri di sottoporsi a un tampone molecolare. I voli da controllare, tuttavia, saranno scelti “a caso”.

Una situazione, quella di Nizza e della Costa Azzurra che preoccupa la vicina Liguria. Tanto che il presidente della regione, Giovanni Toti, avrebbe chiesto a sua volta l’introduzione di controlli mirati a Ventimiglia, al confine con la Francia.

Quella di Nizza non è l’unica zona della Francia con l’epidemia fuori controllo. Sono tre nel complesso le zone in crisi, le altre due sono la Mosella, al confine con la Germania, e la città di Dunkerque, nel Nord del Paese. Qui però non sono state introdotte, ancora, misure drastiche, perché gli ospedali e le terapie intensive non sono in stress come a Nizza.

Leggi anche –> Regole anti-covid in Europa: la situazione negli altri Paesi