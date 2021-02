Clementino in ospedale, quali sono le sue condizioni FOTO

C’è la conferma della notizia di Clementino in ospedale, ed è lo stesso rapper napoletano a mostrarsi ai suoi fans dal suo letto di ricovero.

Il rapper Clementino in ospedale. Ad annunciarlo è lui stesso in un post pubblicato su Instagram e Facebook. Il cantante originario di Avellino ha fatto sapere di avere dovuto sottostare ad un intervento chirurgico. Una cosa necessaria ma che è risultata essere per fortuna di lieve entità. L’artista ha trovato assistenza all’interno nella clinica ‘Manzoni’, proprio nella città dove è nato il 21 dicembre 1982.

Leggi anche –> Clementino confessa: “Sono stato sopraffatto dalla cocaina”

Non specificato il motivo del tutto. Ma Clementino in ospedale dal suo letto ha voluto comunque rassicurare tutti i suoi followers ed ammiratori. Lui stesso scrive, sul suo profilo Instagram: “Ieri ho subito un piccolo intervento ad Avellino. Vi leggo. Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori. Grazie Dott Domenico Marra, Dott Pasquale Scafuri, e tutto lo staff medico e paramedico della Clinica Malzoni Avellino. Intanto vi aspetto alle 21 su Rai2 per “Stasera tutto è possibile”.

Leggi anche –> Clementino, cosa faceva prima di diventare famoso: la sua storia

Clementino in ospedale, il rapper riceve tanto affetto dai fans

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CLEMENTINO (@clementinoiena)

In tantissimi hanno lasciato al classe 1982 dei messaggi di pronta guarigione e di auguri. E lui ha ringraziato proprio con il post in cui si trova a letto per la degenza. Non manca anche una ulteriore manifestazione di ottimismo che lo stesso Clementino rivolge a chi lo segue. Infatti lui dà l’appuntamento a tutti per ‘Stasera tutto è possibile’, con la conduzione di Stefano De Martino.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Clementino, il dramma della droga: ecco come ne sono uscito

Di recente lui ha parlato di come si è tirato fuori dalla droga. Una debolezza in cui è facile cadere se entri a far parte in pianta stabile del mondo dello spettacolo. Significative e toccanti le sue parole, che coinvolgono la madre ed il padre ed il ruolo che hanno avuto.