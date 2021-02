Fast Animals and Slow Kids, ecco la storia della band di Perugia

Nati al liceo e conosciuti grazie all’ “Italia Wave Love Festival”: ecco la storia dei Fast Animals and Slow Kids.

I “Fast Animal and Slow Kids” (chiamati anche FASK) nascono tra le mura di un liceo, nel 2008, quando quattro ragazzi appassionati di musica (Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti) decidono di iniziare a scrivere canzoni in inglese: abbandonate le band locali per cui ognuno di loro suona, si uniscono per portare avanti un nuovo progetto. Inizialmente la band non riesce a “sfondare” nel mondo della musica: i Fast Animal and Slow Kids tengono alcuni concerti non senza difficoltà, quindi decidono di iniziare a scrivere testi in italiano. L’idea sembra funzionare: nel 2009 registrano “Questo è un cioccolatino”.

Una carriera sempre più piena

Nel 2010 il gruppo si fa conoscere dopo aver aperto i concerti di band come Zen Circus, Il Teatro degli Orrori, Futureheads e Ministri: quella stessa estate partecipano al contest di “Italia Wave Love Festival” uscendone vittoriosi come miglior gruppo emergente italiano.

La vittoria porta una lunga tournée, alla fine della quale nel 2011 registrano il loro primo album “Cavalli”, prodotto da Andrea Appino (frontman dei Zen Circus, band a cui i FASK avevano aperto alcuni concerti nel 2010). Il disco consente finalmente al gruppo di farsi notare all’interno dell’ambiente indipendente musicale italiano.

Nell’ottobre 2012, i Fast Animal and Slow Kids incidono il loro secondo disco, chiamato “Hýbris” (pronunciato “Iubris”) che verrà però pubblicato solo nel marzo 2013, un anno dopo l’inizio dei lavori. Sempre nello stesso anno il loro singolo “A Cosa Ci Serve” vince il Trofeo Rockit come migliore canzone italiana. Il 2013 risulta un anno particolarmente fortunato nella storia dei Fast Animal and Slow Kids: i quattro vincono anche il premio KeepOn “Rivelazione Live 2013”.

In attesa di poter riprendere il loro tour per l’Italia, i Fast Animals And Slow Kids si sono tornati nel 2021 con un nuovo singolo intitolato “Come Un Animale”.