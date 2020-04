Swami La Rosa, chi è la giovane cantante: carriera, origini, malattia

Chi è la giovane cantante Swami La Rosa, che si è fatta notare a Tu si que vales: carriera e origini, fibrosi cistica la malattia da cui è affetta.

Classe 2001, Swami La Rosa ha iniziato a studiare canto all’età di 13 anni. La sua prima docente fu Rita Patania. Nel 2014 ha partecipato a uno stage tenuto da Elisa Turlà, nell’estate dello stesso anno ha frequentato anche le lezioni di Pietro Pignatelli e Valentina Corrao.

Nel 2016 ha partecipato poi al contest provinciale “Music Star” dove vince il premio “Stella tra le Stelle”, arrivando anche terza nella classifica generale. Sempre nel 2016 partecipa ad un altro contest canoro “Hybla Music Contest”, giungendo seconda.

La passione per la musica di Swami La Rosa, affetta da fibrosi cistica

Giunge poi nel marzo 2017 alle semifinali nazionali del Cantagiro, portando sul palco di Fiuggi l’inedito “C’è solo Oggi”. Diverse sono le sue partecipazioni a manifestazioni canore. A fine 2019, la ragazza partecipa anche al talent show di Canale 5, Tu si que vales, mettendosi in mostra col suo talento e la sua classe. Proprio nel corso della trasmissione televisiva, racconta ai giudici di essere affetta da fibrosi cistica.

La malattia le è stata diagnosticata quando aveva solo pochi giorni. Negli ultimi anni, la giovane cantante ha subito molti ricoveri. In un’intervista a Fanpage.it, a proposito della malattia, Swami La Rosa aveva raccontato: “Solo ora so che Swami non sarebbe stata la stessa se non avesse avuto la fibrosi cistica. Ho pensato di mollare tante volte ma grazie alla musica non avrei la stessa motivazione per curarmi perchè trovo in lei la forza di andare avanti”.