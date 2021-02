Oroscopo della settimana dal 22 al 28 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

L’ultima settimana di Febbraio è finalmente giunta. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dal 22 al 28 Febbraio 2021.

Una nuova settimana, la quarta ed ultima del nuovo mese, è finalmente alle porte. Febbraio è pronto a sorprenderci e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuna sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 22 a domenica 28 Febbraio 2021.

Leggi anche->Cielo del mese di febbraio 2021: cosa guardare tra stelle e pianeti

Quarta settimana di Febbraio: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Cielo sereno per voi durante l’arco di tutta la prossima settimana. Gli astri saranno dalla vostra parte e vi daranno la spinta giusta per partire con la massima carica. Siate cauti per quel che riguarda gli affari, potreste pentirvi di una decisione presa con troppa fretta. Non accantonate però il vostro istinto, si rivelerà decisamente essenziale.

Toro. La settimana in arrivo sarà per voi decisamente luminosa. Sono in arrivo buone notizie, che vi renderanno sicuramente felici e orgogliosi di voi stessi. Nonostante le piccole vittorie e soddisfazioni, è bene che rimaniate legati anche ai vostri doveri. Restate concentrati sui vostri obiettivi senza cedere alle distrazioni!

Gemelli. Un po’ di tensione all’orizzonte per quel che riguarda la prossima settimana. La fortuna sarà dalla vostra parte ma sarà nelle vostre mani il compito di allontanare l’ansia da prestazione e il sentimento di disagio. Vi troverete di fronte ad un importante ostacolo, ma non temete, avrete tutte le carte in regola per superarlo brillantemente.

Cancro. La settimana per voi sarà decisamente positiva. Sarete pronti a ripartire alla carica con più forza di prima, e numerosi traguardi aspetteranno soltanto voi. Saturno, Urano, Marte e Nettuno vi terranno al sicuro per quel che riguarda il lavoro e la carriera. Spiegate dunque le ali e preparatevi a spiccare il volo!

Leggi anche->Simon and the Stars, chi è il noto astrologo: carriera ed altre curiosità

Leone. Durante tutto l’arco della prossima settimana avrete bisogno di infinita pazienza per superare i numerosi ostacoli. Qualche diverbio potrebbe guastare il vostro buonumore e sarà nelle vostre mani il compito di scegliere la via della diplomazia e del dialogo. Il fine settimana sarà interamente dedicato all’amore e ai sentimenti, tenetevi pronti!

Vergine. Nonostante la stanchezza la settimana sarà per voi decisamente gratificante e fortunata. L’amore procederà a gonfie vele e voi potrete permettervi qualche azzardo. I tempi saranno maturi anche per proporre nuove idee e progetti dal punto di vista lavorativo. Lasciate dunque il freno e premete al massimo sull’acceleratore.

Bilancia. La settimana in arrivo vi metterà di fronte a numerose possibilità. I prossimi giorni saranno per voi decisamente stancanti ma gratificanti. In amore sarà necessario impegnarsi al massimo e dare il 100%. Anche il lavoro richiederà la maggior parte delle vostre attenzioni. Non temete, il vostro impegno sarà adeguatamente ricompensato.

Scorpione. È per voi in arrivo una settimana decisamente positiva. È arrivato il momento di liberarsi del peso che vi ha tediato durante tutto l’ultimo periodo. Le tensioni si allontaneranno finalmente, lasciando posto alla serenità. Anche in amore si distenderanno i rapporti e voi potrete respirare aria di libertà e cambiamento.

Leggi anche->NASA: l’immagine del pianeta che potrebbe ospitare vita aliena

Sagittario. È in arrivo per voi una settimana decisamente gratificante. Il consiglio migliore è però quello di non trascurare per nessun motivo al mondo la salute, né quella fisica né quella mentale. Durante i prossimi giorni ci sarà posto anche per le nuove avventure. Avvicinarsi alla Natura e alla spiritualità potrebbe rivelasi una mossa vincente.

Capricorno. La settimana per voi sarà decisamente fortunata. Nessun pianeta vi metterà i bastoni tra le ruote e voi potrete muovere qualche passo avanti sia in amore che sul lavoro. Fidarsi ciecamente del proprio istinto potrebbe essere la scelta giusta. Non abbiate timore di sbagliare, avete tutte le carte in regola per vincere!

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. I prossimi sette giorni si riveleranno per voi abbastanza positivi. Il consiglio migliore è quello di tenere gli occhi aperti e di non lasciarsi sfuggire nessuna buona opportunità. Finalmente avrete tra le mani la possibilità di ripartire. Voltarsi indietro e rivalutare le scelte passate non vi porterà da nessuna parte, tenetelo bene a mente.

Pesci. La prossima settimana si prospetta per voi tutto sommato buona. I tempi sono maturi per dedicarsi alla cura della casa e per riallacciare i rapporti con amici e familiari. Venere nel vostro segno vi regalerà attimi di passione e romanticismo, ma dovrete prestare attenzione a non trascurare il lavoro, potreste pentirvene.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.