Massimo Gramellini, il dramma del suicidio della mamma: si è gettata dal balcone

Massimo Gramellini ha dovuto convivere con un terribile dramma, il suicidio della madre. Leggiamo qualcosa in più in merito all’accaduto.

Il celebre giornalista Massimo Gramellini ha avuto durante l’arco della sua vita a che fare con un dolorosissimo dramma. L’uomo ha affrontato il suicidio della mamma, un tragico evento che gli ha indubbiamente stravolto la vita. Gramellini aveva soltanto 9 anni nel momento in cui è avvenuto l’incidente, ma ancora oggi ricorda chiaramente l’amore e la figura della madre. Leggiamo allora insieme qualcosa in più su quanto accaduto.

Leggi anche->Massimo Gramellini, il coming out dell’ex moglie Maria Laura Rodotà: sposata con una collega

Gramellini ha raccontato, durante un’intervista a Vieni da Me, di aver scoperto del suicidio della madre soltanto molto tempo dopo la sua scomparsa. L’uomo conobbe infatti la verità quando una signora gli consegnò uno stralcio di articolo di giornale che raccontava l’accaduto, riportando addirittura i nomi di Massimo e della madre. “Mio padre non mi ha mai voluto dire niente e io l’ho scoperto tardissimo“. Il giornalista ha rivelato anche qualche dettaglio in merito al periodo antecedente al dramma. “La vera perdita la ebbi quando tornò a casa depressa, non mi guardava più e pensavo di sbagliare qualcosa io”.

Leggi anche->Massimo Gramellini, chi è: età, vita privata e carriera del giornalista

La madre di Gramellini si è suicidata gettandosi dal balcone del quinto piano. La donna soffriva di depressione a causa di un brutto male, un tumore nello specifico, che non le lasciò più alcuna tregua. “Mia madre era guarita dal suo brutto male, ma soffriva di depressione e il terrore di stare ancora male la portò a levarsi la vita.” ha raccontato l’uomo. Il giornalista non si è però dimenticato dell’affetto ricevuto dalla donna, che ricorda ancora con amore e nostalgia. “Quello è un amore che non puoi sostituire; quel tipo di amore non potrà mai essere rimpiazzato da nessuno e tu devi vivere così, devi superare, devi farcela”. Prima o poi, Gramellini racconterà tutta la storia a suo figlio. “Ha avuto una grande nonna ed è giusto che sappia”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Massimo Gramellini, il libro che racconta il dramma

Il dramma e la storia vissuti da Massimo Gramellini sono stati raccontati da quest’ultimo tra le pagine di un acclamato libro. Fai bei sogni si intitola, ed è diventato in seguito anche un film. La critica ha accolto calorosamente il libro, che ha rappresentato per lo scrittore una vera e propria liberazione. L’uomo ha raccontato di quanto faccia male il silenzio, di quanti misteri nascosti all’interno delle famiglie andrebbero in realtà raccontati.