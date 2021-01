Maria Laura Rodotà e Tonia Mastrobuoni hanno fatto coming out nel 2015, nel giorno del Family Day. Ecco la loro storia.

Era il 20 giugno 2015 quando Maria Laura Rodotà stupì tutto con un posto apparso sul suo profilo Twitter in occasione del Family Day. La giornalista del Corriere della Sera, ex moglie di Massimo Gramellini, pubblicò sul social network una sua inequivocabile foto in compagnia di Tonia Mastrobuoni, collega della Stampa (oggi di Repubblica): è così che la coppia fece coming out.

Per chi batte il cuore di Maria Laura Rodotà

La festa indetta dai cattolici per celebrare e difendere la famiglia nella sua forma tradizionale, e dunque in antitesi alle unioni e alle famiglie omosessuali, è diventata per la coppia Maria Laura Rodotà-Tonia Mastrobuoni un lieto evento per dichiarare pubblicamente il loro amore. Le sue sono apparse in foro con il loro cocker e nel tweet si poteva leggere: “#Sentinelleinpiedi veniteci a prendere”. Secondo Dagospia, che riportò la notizia.

Come detto Maria Laura Rodotà è stata sposata con Massimo Gramellini, ma tra i suoi ex ci sono anche Enrico Deaglio e Maurizio Valentini. “La nostra felicità e fierezza è diritto di tutti!“. E poi ancora “E’ andata così“. Così nel maggio 2016 ha twittato pubblicando le foto della festa organizzata per celebrare in casa in Italia le nozze con Tonia Tornabuoni, stipulate sei mesi prima negli Stati Uniti dove il matrimonio egualitario è legge. Tra gli invitati parenti e amici, tra cui Gad Lerner, Filippo Ceccarelli e Claudio Tito di Repubblica, l’ex Ministro della Cultura e presidente del museo di arte contemporanea Maxxi di Roma Giovanna Melandri e il vicedirettore del Corriere della Sera Antonio Polito.

