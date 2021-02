Claudio Nanni chi è l’uomo sospettato di aver fatto uccidere Ilenia Fabbri

Claudio Nanni è indagato per l’omicidio dell’ex moglie Ilenia Fabbri. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Claudio Nanni è indagato per la morte dell’ex moglie Ilenia Fabbri: gli inquirenti sospettano che sia il mandante dell’omicidio di Faenza. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Claudio Nanni

Claudio Nanni ha 53 anni ed è una persona molto conosciuta a Faenza. Prima dell’omicidio della sua ex moglie Ilenia Fabbri, la sua vita scorreva tranquilla tra il lavoro nell’autofficina di cui è titolare in via Emilia Forlivese, specializzata nella manutenzione degli impianti gpl e metano, i giri in mountain bike e le passeggiate con i suoi cani. Formatosi come meccanico, l’uomo era approdato nella storica officina Ferrini, la prima a occuparsi di impianti gpl a Faenza. Da lì aveva avviato la propria attività e qualche anno fa, con l’introduzione degli incentivi per gli impianti a metano e gpl, aveva visto incrementare in modo esponenziale il suo lavoro.

In seguito, insieme alla moglie Ilenia, Claudio Nanni aveva acquistato una seconda attività: una gelateria all’interno del centro commerciale Le Maioliche, poi venduta nel periodo della separazione, avvenuta nel 2018. Proprio la gelateria era al centro delle dispute tra gli ex coniugi: Ilenia, che si occupava personalmente dell’attività mentre il marito gestiva soprattutto l’officina, sosteneva che lui l’avesse ceduta senza darle preavviso e senza darle la sua parte del ricavato.

Claudio Nanni e Ilenia Fabbri sono stati sposati per 18 anni durante i quali è nata anche una figlia, Arianna. Sembrava andare tutto bene, tra il lavoro in officina che non mancava e le vacanze in posti esotici. Poi, a furia di liti e dissidi, la relazione si era incrinata e i due avevano preso strade separate. Ilenia aveva trovato un nuovo compagno, e anche Claudio – a detta di amici e conoscenti – aveva frequentato diverse donne negli ultimi anni. Ultimamente sembrava essere tornato quello di sempre: aveva ricominciato anche ad andare in bici, dopo aver interrotto quell’hobby negli anni burrascosi della fine del matrimonio, con una mountain bike nuova di zecca e in buona compagnia. A quanto pare aveva smesso anche di parlare della separazione e dei problemi economici che ne erano derivati. Il giallo da chiarire passa anche da qui.

