Cagliari – Torino Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Cagliari e Torino è l’anticipo del venerdì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Non fortunatissimo l’infrasettimanale delle Coppe europee per le italiane: sconfitta di misura la Juventus in Champions League, secco il due a zero subito dal Napoli a Granada; unica vittoria quella della Roma nella trasferta portoghese, mentre il Milan è stato beffato sul recupero in casa della Stella Rossa.

Stasera è già tempo di Serie A con i primi due anticipi, quello tra Fiorentina e Spezia e successivamente quello tra Cagliari e Torino. Le due squadre non stanno brillando in questo campionato e quindi si trovano al terz’ultimo posto i padroni di casa e al quart’ultimo posto, con appena due punti in più, gli ospiti.

Precedenti di Cagliari – Torino e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio alla Sardinia Arena di Cagliarti tra i padroni di casa sardi e gli ospiti piemontesi del Torino è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

I precedenti in terra sarda sorridono decisamente ai padroni di casa, anche se il risultato più ricorrente è comunque il pareggio. Infatti, i granata in trasferta hanno raccolto solo nove vittorie su 44 precedenti. Sono stati 18 invece i pareggi, 17 infine le gare che hanno visto trionfare i padroni di casa. Non bisogna tornare molto indietro nel tempo per l’ultima vittoria granata, avvenuta il 31 marzo 2018. In panchina per il Torino c’era Walter Mazzarri e i suoi uomini si imposero con un netto quattro a zero.

Cagliari e Torino, le due squadre in campo: le formazioni

Di Francesco e Nicola hanno completato le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni in campo:

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.