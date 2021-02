Rosanna Fratello, avete mai visto la figlia Guendalina? Foto, età, lavoro

By

Forse non tutti sanno che Rosanna Fratello ha una figlia di nome Guendalina Cappellano. Scopriamo di più su lei: età e curiosità.

La Fratello oggi sarà ospite a “Oggi è un altro giorno” dove la padrona di casa sarà sempre Serena Bortone. In attesa di vederla in televisione, scopriamo qualcosa di più su di lei e su sua figlia. Guendalina è nata nel 1977. Sposata con un immobiliarista milanese è diventata mamma di Alessandro Edoardo il 30 settembre 2010.

Nella puntata di oggi, la donna dovrebbe parlare di una vicenda che l’ha avvicinata molto alla figlia. Il parto e il diventare nonna infatti sono stati due momenti molto importanti per entrambe.

Rosanna Fratello: ecco cosa è successo a sua figlia

In base alle indiscrezione il rapporto tra madre e figlia dovrebbe essere splendido, ma i fan vogliono sapere qualcosa di più sulla figlia della cantante. La verità è che Guendalina è una persona molto riservata e di lei non si hanno molte notizie. A proposito della figlia e del diventare nonna Rosanna Fratello ha dichiarato: “Sono stata accanto a mia figlia Guendalina dall’inizio della sua gravidanza. Ho vissuto con lei l’emozione del formarsi di questa creatura. Nell’intervista rilasciata tempo fa al settimanale Chi ha poi aggiunto: “Sono una nonna ansiosa e premurosa. A mia figlia ho insegnato a cambiare i pannolini. Sono stata io per prima a fare il bagnetto al mio nipotino. D’altro canto sono sempre stata una donna legata alle tradizioni”.

Le uniche e poche informazioni che si hanno di lei riguardano il fatto che abbia un figlio e che non abbia scelto la stessa carriera della madre. Guendalina avrebbe deciso di intraprendere un percorso molto diverso che non c’entra con quella della Fratello. Sfortunatamente non c’è nessuna indiscrezione su che cosa si tratti.

E’ molto probabile che durante la sua apparizione di oggi sul piccolo schermo, la cantante parli della figlia. La madre è infatti stata molto vicina a Guendalina durante il momento del parto e anche in quello precedente. E’ stato senza dubbio un momento importante per la figlia che ha avuto la fortuna di avere accanto a sé la madre.

Guendalina potrebbe non essere l’unica persona a comparire nei discorsi della cantante. Ci sarà spazio anche per il nipote con il quale dice di avere un ottimo rapporto, nonostante lei stessa dica di essere una nonna apprensiva.