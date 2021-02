Un lutto ha colpito il mondo della musica internazionale, è morto Ari Gold: il musicista sconfitto dalla leucemia, aveva 47 anni.

Ari Gold, il pionieristico artista LGBTQ che ha cantato i cori di grandi della musica internazionale come Diana Ross e Cyndi Lauper, è morto di leucemia. Lo ha confermato a Variety la World of Wonder Productions, per la quale era di recente sotto contratto. Aveva 47 anni.

World of Wonder, la società di produzione dietro “RuPaul’s Drag Race”, ha lavorato a stretto contatto con Gold nelle sue collaborazioni con RuPaul. “Ari è stato un pioniere queer la cui feroce indipendenza e anima gentile sono stati fonte di ispirazione per molti”, hanno detto i co-fondatori di World of Wonder Randy Barbato e Fenton Bailey.

Dolore per la morte di Ari Gold, artista molto noto e amato

Sotto choc per la morte dell’artista è Ru Paul, che scrive: “Fino a quando ci rivedremo ancora, caro amico”. La nota drag queen ha spiegato di aver parlato fino all’ultimo con l’amico prematuramente scomparso. Ari Gold è meglio conosciuto per il singolo del 2007 “Where The Music Takes You”. Ha pubblicato sette album nel corso della sua carriera e le sue collaborazioni includevano i dischi e i tour con Boy George, Diana Ross e Cyndi Lauper.

Nato e cresciuto nel Bronx, New York, Ari Gold ha ottenuto il suo primo lavoro professionale nella registrazione della CBS Children dal titolo “Pot Belly Bear: Song and Stories”. Ha continuato a registrare jingle, ma è stata la sua presenza nella scena dei club di New York a far sì che Gold iniziasse a farsi un nome sempre più apprezzato. Si è esibito frequentemente al Joe’s Pub, Pyramid e Starlight. Nel 2001, ha pubblicato il suo album omonimo, seguito da “Space Under Sun” del 2004 con la canzone “Fan-Tastic”, che ha dedicato a Madonna. La sua musica divenne hit da pista da ballo. Fino all’ultimo.