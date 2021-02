Laura Chiatti “travestita”: fantasie hot su Instagram

Laura Chiatti lascia a bocca aperta il popolo dei social con uno scatto in cui si mostra nell’insolita veste di una Cappuccetto Rosso super sexy.

Laura Chiatti è capace di trasformare anche un personaggio innocente e innocuo come Cappuccetto Rosso in una bomba sexy. Vedere il suo ultimo post pubblicato su Instagram per credere.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

La vecchia fiaba rivisitata da Laura Chiatti

“Chi avrà più paura io o il lupo???😂😂😂”: così scrive Laura Chiatti nella didascalia che accompagna la sua foto su Instagram. La Nostra si mostra nell’insolita e provocante veste di Cappuccetto Rosso, in pieno tema carnevalesco, ma con una fortissima carica di sensualità. Il suo abitino da urlo lascia scoperte le lunghe gambe impreziosite da simpatiche calze a righe bianche e rosse. Il tutto condito da un’espressione maliziosa e ammiccante: quanto basta per scatenare le fantasie più inconfessabili di buona parte del popolo dei social.

Leggi anche –> Laura Chiatti nuda davanti allo specchio: i suoi fan sono in delirio

Nella didascalia del suo posto, come detto, Laura Chiatti si chiede se sia lei a dover aver paura oppure il lupo…una domanda che, a giudicare da quella posa estremamente sexy, non lascia molti dubbi circa la giusta risposta. E dire che in una recente intervista la Nostra ha ricordato un periodo molto triste della sua giovinezza, complice un profondo disagio legato all’immagine del suo corpo (a quanto pare viveva male il fatto di avere un seno piccolo): “Avevo chiuso una storia d’amore e per questo avevo perso molto peso, solo quando mi sono ripresa sono riuscita a ritornare a una seconda…”.

Leggi anche –> Laura Chiatti, l’attrice in lutto: “Ciao Fabrizio, oggi un giorno nero”