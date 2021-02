Laura Chiatti, l’attrice in lutto: “Ciao Fabrizio, oggi un giorno nero”

Il messaggio straziante di Laura Chiatti, l’attrice in lutto su Instagram: “Ciao Fabrizio, oggi un giorno nero”.

Momento drammatico dal punto di vista personale per Laura Chiatti: l’attrice ha annunciato infatti sul suo profilo Instagram la perdita di un caro amico. Si tratta di Fabrizio Palazzoni, 59 anni, molto noto a Perugia e dintorni, soprattutto per essere davvero amico di tutti e grande tifoso della squadra umbra.

“Oggi è un giorno nero” – ha scritto su Instagram la moglie di Marco Bocci – “Hai portato via con te, il rosso della passione, il verde della speranza, il giallo dell’ allegria, l’azzurro della tua energia, l’arancio della tua incredibile purezza e sincerità. Dicono che l’addio sia in realtà sempre un arrivederci, e sicuramente nel tuo ‘arrivederciì’ ci hai trovati tutti lì”.

Il lutto di Laura Chiatti per la morte di Fabrizio Palazzoni

L’attrice definisce gli amici del compianto Fabrizio Palazzoni “un girotondo di anime che ti ameranno per sempre, pronte a ballarti attorno con la mano alzata come facevi tu ogni volta, per ricordarci che la vita è bella”. Il messaggio della donna è straziante: “Ora però aiutaci, aiutaci a capire. Gli anni, le ore, gli occhi, ti cercheranno e non ti troveranno. Passeranno dentro i raggi del sole, ruoteranno intorno al collo di altre persone e si chiederanno dove sei”.

Le ultime parole sono di uno scrittore, Fabrizio Caramagna, e Laura Chiatti le prende in prestito per ricordare appunto l’amico scomparso. Palazzoni era noto in città anche per la sua grande amicizia con l’allenatore Serse Cosmi, che guidò il Perugia negli incredibili anni della permanenza in Serie A, a metà anni Novanta. Cosmi stesso ha ricordato l’amico con un post su Instagram e tanti sono i messaggi di cordoglio che arrivano in queste ore dal mondo del calcio dilettantistico.