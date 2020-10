Bimba muore intrappolata nell’auto, il padre si è rifiutato di rompere il finestrino, a causa del costo di una eventuale riparazione. La macchina nella quale la piccola è rimasta chiusa è stata parcheggiata sotto al sole rovente per almeno un’ora.

L’uomo ha dichiarato che non avrebbe avuto i soldi per riparare al danno eventualmente arrecato alla sua auto. Per salvare la bambina avrebbe infatti dovuto rompere il finestrino della vettura. A nulla è valso purtroppo l’intervento della polizia che non è riuscito a fare nulla per salvare la piccola.

Leggi anche –> Padre trascura la figlia di 4 anni, la bimba muore e viene divorata dai ratti

Potrebbe interessarti anche –> Bimba di 3 anni muore in un tragico incidente al parco

Leggi anche –> Tragico incidente stradale: muore una bimba di 9 anni nel foggiano

Bimba muore intrappolata nell’auto, il padre si è rifiutato di rompere il finestrino, a causa del costo di una eventuale riparazione

La tragica vicenda è avvenuta in California, precisamente a Los Angeles. E’ stato proprio lì che una bimba di un anno ha perso drammaticamente la vita rimanendo intrappolata nell’auto di suo padre. Sidney Deal, questo il nome dell’uomo, 27 anni, aveva accidentalmente lasciato all’interno della sua autovettura le chiavi e la macchina era parcheggiata sotto al sole rovente.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’uomo non ha voluto rompere il finestrino della sua auto a causa dei costi che, secondo le sue dichiarazioni, non avrebbe potuto sostenere in caso di un danno. L’uomo ha inoltre affermato di fronte alla polizia che all’interno della sua auto era accesa l’aria condizionata e che sua figlia stava bene. Sayah, questo il nome della piccola, si è mossa tra i sedili, secondo quanto dichiarato agli agenti da suo padre, e ad un certo punto si è accasciata sul pavimento dell’auto, facendo pensare all’uomo che stesse dormendo.

Gli agenti hanno tentato, rompendo il finestrino dell’auto, di salvare la piccola, ma purtroppo a nulla sono valsi gli sforzi profusi. La bimba è morta poco dopo, era rimasta al sole rovente per circa un’ora. Sidney Deal è stato arrestato con le accuse di lesioni causate alla figlia.