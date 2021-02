Australia, cane attaccato da un pitone: attimi di terrore in giardino

Il fatto è successo in Australia. Un cane è stato attaccato da un pitone mentre si trovata nel giardino di casa. Scopriamo i fatti.

Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti dalle padrone di Jasper, un cucciolo di sole 9 settimane. L’animale domestico si trovata tranquillo in giardino quando è avvenuto l’attaccato.

L’Australia non è di certo nuova a questi avvenimenti, infatti ci sono molti casi di animali domestici aggrediti dalle creature più disparate. Questa volta i padroni erano vicini e si sono resi subito conto di cosa stesse succedendo.

Australia, il cane e le padrone contro il pitone

Sembrava una giornata come le altre, quando la situazione è degenerata. Jasper si trovava come suo solito in giardino mentre le sue padrone erano in casa. Questa si trova vicino a Brisbane, ma nonostante sia vicino a un grosso centro abitato, c’è sempre da tenere in considerazione la presenza di animali selvatici.

Il tutto si è svolto nella frazione di un secondo. Il cane stava gironzolando in giardino quando il pitone è apparso dal nulla. Jasper ha tentato di divincolarsi, ma senza successo. E’ proprio in quel momento che sono intervenute le padrone. Nonostante il pronto intervento, liberare il cucciolo non è stato facile.

Le due hanno provato a picchiare il serpente e anche a sollevarlo. Alla fine le due padrone sono riuscite sono riuscite a liberare il cucciolo che ha riportato solo un morso sull’orecchio. In tutto ciò anche il pitone sta bene, dopo l’attacco è presumibilmente tornato da dove è venuto. Ad oggi Jasper è tornato in giardino, ma le padrone staranno di sicuro in allerta per qualche tempo.