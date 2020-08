Le onde portano sulla spiaggia un pericolosissimo Black Mamba. Il serpente crea lo scompiglio tra i bagnanti, è un letale predatore dal morso velenoso che può uccidere un uomo.

Un serpente mortale ha creato lo scompiglio in una affollatissima spiaggia del Sudafrica. Si trattava di un letale Black Mamba, che è approdato sulla riva trascinato dal mare. Il rettile era lungo più di 2 metri e molti dei presenti lo hanno filmato e fotografato con i loro smartphone prima che il personale dell’Associazione sudafricana per la ricerca biologica marina lo prendesse in custodia.

Successivamente lo stesse ente ha confermato l’episodio, verificatosi nella città costiera di Durban. Il Black Mamba trasmette un veleno potenzialmente nocivo, che causa dolore assai intenso e vertigini nell’immediato e che può condurre alla morte della sua vittima fra le 7 e le 15 ore successive. Questo a meno che non venga assunto un antidoto. Di recente c’era stato un avvistamento relativo ad un grosso serpente proprio in quella zona.

Black Mamba, impressionante la sua lunghezza misurata dagli esperti

E l’Associazione ha riferito di aspettarsi una chiamata che ne attestasse la presenza, in questi giorni. Subito degli specialisti hanno raggiunto la spiaggia in questione, dotandosi di tutte le attrezzature necessarie per un eventuale recupero. E così è stato. Il mamba di colore nero è finito nella loro trappola, a seguito di un intervento caratterizzato dalla maggiore delicatezza possibile. Spaventosa la lunghezza del possente predatore, che nella sua massima estensione può raggiungere 2,47 metri.

