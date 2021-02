Torino – Genoa Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Torino e Genoa è l’anticipo del sabato pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Stabilite le due finaliste della Coppa Italia, ovvero Juventus e Atalanta, uscite vincenti dalla doppia sfida contro Inter e Napoli, torna il campionato di Serie A TIM. Le due milanesi, Milan e Inter, sono sempre ai primi due posti, mentre la Juventus campione d’Italia è ora la prima delle inseguitrici.

Leggi anche -> Champions League, nuove regole: come cambia dal 2024

Ieri il primo anticipo della terza di ritorno con il pareggio tra Bologna e Benevento, oggi alle 15 scendono in campo le formazioni di Torino e Genoa che vengono da cammini diversi. La cura Ballardini ha fatto bene al Grifone, reduce da tre vittorie consecutive, mentre non può dire altrettanto il Toro ancora ingarbugliato nelle retrovie.

Leggi anche -> Psg, mistero Neymar: ancora fuori per infortunio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Torino – Genoa e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Grande Torino di Torino tra i padroni di casa e gli ospiti liguri del Genoa è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sfida numero 106 oggi tra le due formazioni, ormai un classico della Serie A tra due squadre che mettono insieme ben 16 scudetti. I precedenti attualmente dicono 43 vittorie dei granata, contro le 32 del Genoa. Sono invece 30 i pareggi totali tra le due formazioni. Ancora più netto il saldo se si considerano soltanto le partite a Torino: i granata ne hanno vinte 32 su 52, con soltanto sei vittorie degli ospiti.

Torino e Genoa, le due squadre in campo: le formazioni

Nicola e Ballardini hanno completato le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le possibili formazioni:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro.