Grande Fratello Vip, eliminata Maria Teresa Ruta: Guenda furiosa

Maria Teresa Ruta è stata eliminata a sorpresa dal Grande Fratello Vip: la furia della figlia Guenda Goria in studio: ecco il motivo

Ancora una sorpresa nella casa del Grande Fratello: eliminata Maria Teresa Ruta inaspettatamente nella puntata di venerdì 12 febbraio 2021. Dopo ventidue nomination la presentatrice ha avuto sempre la meglio e si pensava che potesse arrivare in finale senza problemi. E così la conduttrice ha deciso subito per uscire dalla casa più spiata dagli italiani, ma Alfonso Signorini l’ha fermata subito per non andare via “come una ladra”. Lei si è difesa dicendo che nessuno si stava alzando per salutarla: tutti erano senza parole per il verdetto a sorpresa nei suoi confronti.

Grande Fratello Vip, fuori Maria Teresa Ruta: Guenda contro tutti

E così è intervenuto anche la figlia Guenda Goria, presente in studio da Alfonso Signorini, che ha criticato la scelta nei confronti della mamma: “Non ho parole, sono arrabbiata nera, è stata presa di mira da tutti! Dentro la casa e fuori dalla casa”. Poi ha aggiunto: “Mia madre meritava la finale, la meritano tutti quelli partiti a settembre! Vi siete accaniti tutti contro mia mamma, è facile perché sorride sempre! Sono arrabbiata nera!”. Per molti era già considerata la vincitrice dell’edizione del Grande Fratello Vip: un’eliminazione a sorpresa che ha sconvolto tutti. Un saluto freddo con Stefania Orlando con mezze lacrime, invece, con Tommaso Zorzi.