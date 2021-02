GF Vip, Maria Teresa Ruta ammette: “La Cuccarini? Nemmeno al supermercato!”. La nuova professoressa di Amici di Maria De Filippi viene nuovamente nominata all’interno della casa più spiata della televisione.





Durante il late show condotto da Tommaso Zorzi, all’interno del reality show, Maria Teresa Ruta si è lasciata andare ad una frase che non deve essere troppo piaciuta a Lorella Cuccarini.

GF Vip, Maria Teresa Ruta senza mezzi termini: “La Cuccarini? Nemmeno al supermercato!”

La scorsa sera, i concorrenti del programma televisivo si sono dilettati nel così denominato late show, condotto da Tommaso Zorzi. Tra le varie novità introdotte nel gioco per i superstiti nella casa ma anche e soprattutto per il pubblico televisivo, ci sono state ieri sera l’intervista al vip eliminato dalla casa, che è stata per l’occasione Selvaggia Roma e il gioco Gira la Ruta.

Maria Teresa Ruta, ancorata ad un’immensa ruota che girava, è stata sottoposta alle domande di una sorta di obbligo o verità. E il collega Zorzi non si è lasciato sfuggire l’occasione di rivolgerle una domanda piuttosto perfida, ovvero: “Dimmi una collega con la quale hai litigato, che non vorresti incontrare nemmeno in cassa la supermercato!”.

La Ruta a quel punto, con grande sincerità, non si è tirata indietro, rispondendo: “Colleghe che non voglio incontrare ne ho tante, ma non ci ho litigato… Perché sai, ho un buon carattere”. E poi, secca: “La Cuccarini!”.

Vedremo se nel corso della puntata di domani sera in prima serata del programma televisivo sarà organizzato un faccia a faccia proprio tra le due.

Gira la Ruta: “Dì una collega che non vorresti incontrare al supermercato”

Tommaso: “Dinne una che ne dico una anch’io, la Salemi”

MTR: “La Cuccarini”#sovip #tzvip #tzlateshow #gfvip pic.twitter.com/QBRbpSfuhU — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 11, 2021