Cristiano Malgioglio, dure accuse a Maria Teresa Ruta: “Sei la più falsa”

Maria Teresa Ruta sotto attacco al Grande Fratello Vip: stavolta a prendersela con lei è niente meno che Cristiano Malgioglio.

Non c’è pace nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della 38° puntata del reality Maria Teresa Ruta è stata messa sotto attacco niente meno che da Cristiano Malgioglio. L’agguerritissimo ex concorrente del programma ha approfittato della diretta per dire alla gieffina tutto quel che pensa di lei: “Maria Teresa Ruta penso che sia la più grande stratega che abbia avuto il GF! – ha tuonato –. Possiamo dire falsa. Non appena lei esce dalla Casa del Grande Fratello Vip deve aprire una scuola di recitazione e io voglio essere il suo preside”. Apriti cielo.

La sfuriata di Cristiano Malgioglio

Tra lo stupore generale, Cristiano Malgioglio ha continuato ad attaccare Maria Teresa Ruta senza pietà: “È stratega perché piange per ogni cosa, lei è una grande attrice! Potrebbe anche vincere il Grande Fratello proprio perché è una grande stratega!”. Che siano le ultime parole famose?

Maria Teresa Ruta, dal canto suo, l’ha presa sul ridere e ha replicato con un filo di sarcasmo: “Io avevo un sogno da ragazza: diventare come Monica Vitti. Ho fatto tutti i provini del mondo ma non sono mai passata!”. Al che Malgioglio ha ribattuto ancor più caustico: “Non ci sei mai riuscita ma lo hai fatto al Grande Fratello. Se ti vedi brutta nella clip ma se vuoi farla vai prima in bagno, ti trucchi e poi vai in piscina a ballare. Allora non piangere! Piange per tutto”. Insomma, “Malgy” è irremovibile e non ammette giustificazioni: “Falsaaaa!”. Colpita e affondata.

