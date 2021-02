Roma, per Zaniolo spunta una nuova fiamma

Nicolò Zaniolo, nuovo gossip: Nicole Minetti mostra il messaggio del talentuoso calciatore romanista fermo per infortunio

L’infortunio lo sta tenendo lontano dalle platee del mondo del calcio per due infortuni a distanza di tempo anche piuttosto seri. Tuttavia, mentre lavora per tornare più forte di prima, Nicolò Zaniolo certamente non si annoia. A dicembre era finito alla ribalta per la storia finita con la fidanzata Sara Scaperrotta, dalla quale aspetta un bambino. Qualche settimana dopo è venuta fuori una storia con la showgirl Madalina Ghenea. I due, però, hanno sempre negato tutto. Adesso, invece, radio gossip ha puntato l’orecchio su un nuovo feeling: si tratta di Nicole Minetti, tra le altre cose ex consigliera regionale della Lombardia.

Roma, nuova fiamma per Zaniolo

Minetti ha pubblicato sulle storie di Instagram alcuni riferimenti al calciatore della Roma. Ha scritto prima che l’unico romano con il quale prenderebbe un aperitivo è solo Zaniolo. Successivamente, l’ex consigliera regionale lombarda ha mostrato lo screen di una conversazione tra lei e Zaniolo, coprendone il contenuto. La cosa ha stimolato la fantasia dei fan e degli addetti al gossip sparsi nelle varie redazioni. Sarà lei la nuova fiamma di Zaniolo? Non si sa con certezza, intanto i tempi di recupero. Dovrebbero essere sei mesi ma non si cercherà di forzare per arrivare disponibili all’Europeo. L’appuntamento con la competizione continentale alletta il ragazzo ma non si può rischiare di compromettere la carriera dopo due infortuni così gravi. Ne sono consapevoli nello staff del giocatore e anche il Ct Roberto Mancini lo aspetta a braccia aperte ma senza forzature.

La carriera prima di tutto. Zaniolo è giovane e forte. Se tutto andrà come previsto avrà tanti Europei e Mondiali di calcio da giocare, magari da protagonista dato il suo grande talento.

