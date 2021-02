Grande Fratello anticipazioni: novità e colpi di scena del 12 febbraio

News Grande Fratello anticipazioni, cosa accadrà nella puntata in onda venerdì 12 febbraio 2021. Fari puntati su Andrea Zenga.

Grande Fratello anticipazioni, cosa accadrà nella puntata di oggi? C’è molta attesa da parte dei telespettatori per quelli che saranno gli eventi e le dinamiche che avverranno in diretta venerdì 12 febbraio 2021. Verremo a conoscenza prima di tutto del nome di colui o colei che dovrà lasciare la casa di Cinecittà.

Leggi anche –> Filippo Nardi, veleno sulla Ruta: “Furba, stratega e falsissima”

In nomination ci sono Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet ed Andrea Zenga. Uno di loro dovrà fare le valige. Per la prima si tratta addirittura della nomination numero 22. Un primato probabilmente mai raggiunto prima in nessuna altra edizione del GF, in qualsiasi altra iterazione Vip e non. Essere approdata a sole tre settimane dalla fine del reality show rappresenta quindi già un traguardo notevole per la 60enne torinese.

Leggi anche –> Dayane Mello, il sogno erotico su Andrea Zenga: “Facevamo certe cose…”

Grande Fratello anticipazioni, Andrea Zenga e il fratello a confronto con papà Walter

Che venerdì sarebbe… senza VIPPONI! Pronti ad una nuova puntata di #GFVIP su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play? pic.twitter.com/Q1VtPvRffk — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2021

Fari puntati poi proprio su Andrea Zenga. Qualora dovesse essere eliminato, il giovane avrebbe comunque modo di andare via con tante cose a cui pensare. Infatti la produzione del GF Vip gli ha organizzato un incontro con suo padre Walter. Tra i due vige un rapporto molto complicato, con accuse reciproche da una parte e dall’altra.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Raluca Rebedea, cosa fa nella vita la terza moglie di Walter Zenga

Andrea lamenta una prolungata assenza da parte del suo famoso genitore, che da par sua ha fornito quello che è il proprio punto di vista. Tutti si augurano però che il tutto possa concludersi con una riconciliazione di famiglia. Già nelle scorse settimane Andrea Zenga ha visto il fratello Nicolò e papà Walter. Questo incontro a tre servirà a spazzare definitivamente via le nubi, ci si augura.