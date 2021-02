Filippo Nardi, veleno sulla Ruta: “Furba, stratega e falsissima”

Si rinnova lo scontro tra Filippo Nardi e Maria Teresa Ruta. Lui è uscito anzitempo dalla casa del Grande Fratello e continua a criticarla.

Filippo Nardi critica Maria Teresa Ruta. Nel mentre si è parlato di un flirt tra l’italo-inglese con Guenda Goria, figlia proprio della Ruta, ora arrivano le parole di lui contro quest’ultima. Nardi era stato espulso per delle affermazioni fortemente lesive dell’immagine della conduttrice tv, offesa in maniera indecente da lui. A superguidatv, lui sostiene di trovarla “molto furba. È sempre alla ricerca di approvazione e quando ride dopo che qualcuno le racconta qualcosa lo fa per seguire una precisa strategia”.

Leggi anche –> Nardi espulso, Samantha De Grenet attacca Maria Teresa Ruta

Insomma, non corre proprio buon sangue tra i due, almeno da parte di Filippo Nardi. Il quale si discolpa poi da ogni accusa. “Io non ho rivolto alcuna parola violenta nei confronti della Ruta. Il mio era solo un modo di scherzare e se l’avessero fatto a me ci avrei sinceramente riso su”. Inoltre ‘il Conte’ aggiunge anche quella che sarebbe “la prova della falsità di Maria Teresa. La sola ad avere cavalcato l’onda ed a lamentarsi di quanto le ho detto. Lei sostiene che le avrei rivolto anche parole peggiori. Cosa non vera, in caso contrario si sarebbe visto e ne avrebbe parlato in confessionale. Meriterebbe davvero un premio Oscar per come sa recitare”.

Leggi anche –> Filippo Nardi squalifica, Mediaset conferma: “Via dal Grande Fratello Vip”

Filippo Nardi, la Ruta sarebbe una sottile stratega a suo dire

Il giudizio di Filippo è molto, molto duro e si riferisce anche a quanto visto con un confronto avuto di recente con Francesco Baccini. Anche Cristiano Malgioglio è dell’idea che l’ex moglie di Amedeo Goria sia una fine stratega.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Nardi, gravi insulti a Maria Teresa Ruta: “Ecco di cosa soffre”

Ma d’altronde, se prendi parte ad un gioco come il Grande Fratello, non puoi non farti due conti per cercare di arrivare il più lontano possibile. L’intervento di Nardi di chiude con la convinzione che, ogni qualvolta la Ruta sia finita in nomination indicano le difficoltà degli altri coinquilini nel relazionarsi con lei.