Cristiano Malgioglio piange a Verissimo: “Non riesco a raccontarlo”

Ancora lacrime per Cristiano Malgioglio, che in diretta a Verissimo non è riuscito a raccontare un particolare episodio: ecco il motivo

Dopo l’avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio è tornato a parlare di sé durante l’ultima puntata di Verissimo nello studio con Silvia Toffanin. Il cantante e paroliere ha indossato un vestito di sua madre, che è venuta a mancare diversi anni fa, prima di raccontare un episodio particolare della sua vita privata: “Abbiamo vissuto una bellissima storia d’amore, sono passati circa quarant’anni. Lui era un marinaio, spesso attraccava a La Spezia. Ci siamo innamorati, viaggiavo ad ogni porto dove lui arrivava con la nave”. E così si è commosso improvvisamente in diretta durante la sua intervista.

Cristiano Malgioglio, il racconto emozionante

Così l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha continuato nel suo racconto appassionante: “Sarebbe stata la storia più grande della mia vita. Lui si è sposato e ha chiamato suo figlio Cristiano Junior. Forse è stato l’amore più bello della mia vita, non so perché ti racconto questa cosa, ma ho intenzione di aprirmi”. Infine, lo stesso Malgioglio non è riuscito a trattenere le lacrime anche quando ha parlato di sua madre: “Era il pilastro della mia vita. Io non volevo piangere qua da te, volevo ridere”.