Jennifer Aniston compie 52 anni: ritorno di fiamma con Brad Pitt?

La coppia Jennifer Aniston Brad Pitt è sempre protagonista del gossip di Hollywood. C’è un indizio per il compleanno di lei che fa sognare tutti.

Tanti auguri a Jennifer Aniston che spegne le 52 candeline. L’attrice statunitense di origini greche, divenuta famosissima negli anni ’90 per avere interpretato il personaggio di Rachel Green, ha visto accrescere ulteriormente la propria popolarità con il matrimonio celebrato nel luglio del 2000 con Brad Pitt.

Lui, che di anni ne ha 57, continua ad essere considerato il bellissimo di Hollywood per antonomasia. E nonostante il loro divorzio avvenuto solamente 5 anni dopo il fatidico si, nel corso del tempo si è sempre vociferato di un possibile ritorno di fiamma. Del resto il rapporto tra Jennifer Aniston e Brad Pitt è da sempre fatto di rispetto reciproco e di affetto profondo. Una dimostrazione il mondo la ebbe esattamente un anno fa, ai Sag Award. Con entrambi elegantissimi, bellissimi e reduci dai rispettivi premi. Sorridevano felici, proprio come se stessero insieme.

Jennifer Aniston Brad Pitt, i loro fans sognano

Ora, per il suo compleanno, la Aniston ha pubblicato uno scatto realizzato all’interno della sua roulotte. Ed alle spalle fa capolino un uomo del quale non si vede il volto. Inutile dire che la cosa ha scatenato la fantasia dei rispettivi ammiratori. E tutti loro sognano il tanto agognato bis. Del resto entrambi ora sono impegnati in dei progetti di successo. Lei in ‘The Morning Show’ e lui in ‘Bullet Train’. Con le riprese dei rispettivi set concentrate in uno spazio molto vicino.

Che dire, sarebbe certamente bellissimo. E da esempio per tante altre coppie che magari vivono una crisi o che, in seguito alla quale, hanno scelto di intraprendere strade diverse. In realtà, a bocce ferme, può sempre esserci lo spiraglio per dare adito ad un ritorno insieme.