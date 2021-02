Anne Hathaway, chi è l’attrice: età, foto, carriera, vita privata

Anne Hathaway è una celebre attrice statunitense, che conta tra i suoi ruoli più noti quello da protagonista ne Il diavolo veste Prada.

Anne Hathaway è nata a New York il 12 novembre 1982 ed è un’attrice statunitense. Cresciuta a Brooklyn, suo padre Gerald è un avvocato e la madre Kate McCauley è a sua volta un’attrice. Ha ricevuto un’educazione cattolica e a 11 anni desiderava farsi suora.

Da quando suo fratello Michael ha fatto coming out come omosessuale, ha abbandonato il cattolicesimo, non riconoscendosi più nelle sue confessioni. Il suo debutto al cinema è avvenuto nel 2001 nella commedia Disney “Pretty Princess“. Nel 2004 è la protagonista della fiaba di “Ella Enchanted – il magico mondo di Ella“, dove ha avuto modo di dimostrare le sue abilità canore. Qualche anno dopo affianca Heath Ledger e Jake Gyllenhaal ne “I segreti di Brokeback Mountain“, film candidato all’Oscar. Il ruolo che l’ha consacrata arriva nel 2006, al fianco di Meryl Streep con “Il diavolo veste Prada“.

Anne Hathaway, il successo e la vita privata

Considerata tra le attrici migliori della sua generazione, Anne Hathaway ha partecipato a pellicole di successo come “Becoming Jane” a fianco di Maggie Smith e James McAvoy e “Bride Wars – La mia miglior nemica“. Nel 2009 è la Regina Bianca in “Alice in Wonderland” di Tim Burton e nel 2011 recita ancora al fianco di Jake Gyllenhaal in “Amore & altri rimedi“, per il quale ottiene la candidatura ai Golden Globe.

Nel 2012 Anne Hathaway è Catwoman in “Il cavaliere oscuro – Il ritorno” di Christopher Nolan e ottiene il ruolo di Fantine in “Les Misérables” che le vale la vittoria ai Premi Oscar 2013. L’anno successivo partecipa a “Interstellar” di Nolan con Matthew McConaughey e Jessica Chastain e lavora con Robert De Niro in “Lo stagista inaspettato“. E’ sposata sposata con Adam Shulman, con il quale ha due figli: Jonathan e Jack.