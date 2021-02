Idee di viaggio: le terre della mitologia per una vacanza leggendaria

Quali sono le destinazioni migliori per una vacanza all’insegna delle leggende e dei miti?

Viaggiare è un’esperienza meravigliosa. Purtroppo in questo periodo storico sta diventando un po’ più complicato per via della pandemia da Coronavirus. Ma nulla ci vieta di sognare e grazie a eDreams, agenzie di viaggi online, ci sono arrivate un po’ di destinazioni da sogno. Anzi. Leggendarie.

Alcune di queste location possono quindi ispirarci e darci il giusto spunto per una vacanza futura, non appena si potrà. Ma quali sono queste mete così particolari? eDreams si è ispirata a luoghi mitici e paesi abitati, secondo le leggende, da figure mitologiche ed eroi. Anche se in passato venivano chiamate con nomi diversi, alcune di queste terre in realtà esistono veramente.

Viaggio alla scoperta dell’isola della ninfa Calips

Tanto per cominciare, il primo personaggio che ci accompagna in questo viaggio mitico è la ninfa Calipso che, secondo i racconti dell’Odissea, viveva su Ogigia, l’isola dove Ulisse rimase setti anni. Secondo diverse analisi, quest’isola potrebbe essere Gozo, a Malta, oppure l’isola di Gavdos in Grecia oppure potrebbe essere Pantelleria. Una cosa è certa, per trovarla e viaggiare in questo luogo mitologico bisogna cercare sabbia bianchissima, grotte e boschi sacri!

Alla scoperta di Colchide e gli Argonauti

Altra destinazione curiosa è Colchide, il regno dove veniva custodito il famoso Vello D’Oro che Giasone, insieme agli Argonauti rubò. Questo luogo si trova sul Mar Nero, era considerata agli estremi del mondo antico, e soprattutto è caratterizzato da molta magia! Un po’ come Eldorado!

Eldorado

Tutti sanno che questo nome indica la città d’oro che si trovava nelle Americhe e che i ricercatori spagnoli stavano disperatamente cercando di localizzare. Oggi non sappiamo se Eldorado sia mai esistita oppure no, ma una cosa è certa, andare alla scoperta delle terre dei Maya o degli Inca è sempre una buona cosa!

Abbiamo quindi visto alcune destinazioni mitologiche e terre ricche di leggende da visitare. Tutto questo, ovviamente, non appena sarà possibile ritornare a viaggiare e soprattutto a muoversi tra continenti e paesi senza pensarci troppo. Per ora, per sentirvi sempre vivi e vogliosi di partire, potete tranquillamente iniziare ad organizzare il viaggio!