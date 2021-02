Sabrina Salerno, follia sexy sulla neve: “Crioterapia naturale”

Una Sabrina Salerno da sogno fa girare la testa ai fan di Instagram mostrandosi in bikini in mezzo alla neve: vedere per credere.

Sabrina Salerno continua a divertire a provocare i suo tanti ammiratori con l’ultimo scatto postato sui social. La splendida cantante e showgirl si mostra in bikini in mezzo a un paesaggio innevato esprimendo una bellezza da urlo e una sensualità pazzesca: il suo corpo da Dea non teme il freddo, anzi…

L’originalissima cura di Sabrina Salerno

“Crioterapia naturale”: così scrive Sabrina Salerno, con tanto di faccina smile (😉) nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Nonostante la Nostra si trovi da qualche giorno in montagna, al freddo e al gelo, come si evince dalle sue Instagram stories, sul suo profilo la temperatura è salita di parecchi gradi, grazie allo scatto caliente. Va da sé che nei commenti poi la temperatura si è fatta invece bollente. Qualcuno ha scritto “la neve si sarà sciolta dopo averti vista così”, mentre altri sono stati assai più espliciti, rivolgendole complimenti di ogni tipo (in qualche caso irripetibili).

Tanto per la cronaca, la crioterapia, che letteralmente significa “terapia del freddo” (dal greco kryos, che vuol dire per l’appunto freddo) è un trattamento assai efficace che consiste nell’utilizzo localizzato delle basse temperature e trova largo impiego per la cura di tutta una serie di condizioni estetiche e mediche. Sabrina Salerno – che a 53 anni suonati sembra ancora una ragazzina, sia per il fisico che per l’energia – non fa eccezione all’antico adagio: chi bella vuol apparire…

