Sabrina Salerno, i consigli su come rimorchiare: “Funziona con te?” FOTO

La bellissima Sabrina Salerno è in vena di parlare di incontri. Di quelli che ti possono cambiare la vita. Come bisognerebbe fare per lei.

E dal nulla Sabrina Salerno irrompe con una massima sugli appuntamenti. La cantante ligure, con il solito sorriso che la contraddistingue e con il suo fascino che, sin dagli esordi della sua carriera la accompagna, si rivolge in questo modo ai suoi ammiratori. Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, la 52enne originaria di Genova scrive che “gli incontri che cambiano la vita sono quelli senza appuntamento”.

Chissà se è proprio così che ha conosciuto suo marito Enrico Monti. Loro due sono uno dei pochi casi felici di un matrimonio longevo e sereno all’interno del mondo dello spettacolo. Nel 2004 la coppia ha avuto il loro unico figlio, Luca Maria Monti. Un ragazzo bello e con la testa a posto, cresciuto con dei sani valori che papà Enrico e mamma Sabrina Salerno hanno saputo trasmettergli. Inutile dire, tanto per restare nel novero del discorso social che riguarda la cantante, che il suo post ha riscosso nel breve volgere di poco tempo tantissime ammirazioni.

Sabrina Salerno, un mito negli anni ’80 come oggi

Lei si mostra sempre con tanta eleganza. Capita poi, molte volte, anche d’inverno, che la Salerno ami scoprirsi più del dovuto. Ma sempre nell’ambito del buon gusto, senza mai trascendere nella volgarità e nel cattivo gusto. Del resto la sua fanbase è composta in larga parte da quelli che, nei gloriosi anni ’80, erano adolescenti o poco più che maggiorenni.

E che oggi sono cresciuti nel mito di quel periodo fatto di spensieratezza, benessere diffuso e felicità. I giovani di ieri sono i maturi di oggi, che conoscono bene Sabrina e che sanno alla perfezione come il suo scopo non sia fare colpo ma solo strappare sorrisi e buonumore. La Salerno non è mai stata una donna che ha badato solo all’apparenza, e lo dimostra ancora oggi.