Sabrina Salerno stuzzica i feticisti: l’occhio cade proprio lì…

Ancora uno scatto social di Sabrina Salerno da lasciare senza fiato: la cantante fa impazzire i suoi follower con una posa irresistibile.

Sabrina Salerno continua a riscuotere grande successo sui social. Nelle ultime ore ha fatto scatenare i fan e followers di Instagram con una serie di foto spettacolari. Eccola seduta a gambe incrociate su una poltroncina, a piedi nudi, più sexy e in forma che mai…

Sabrina Salerno “fuori misura”

“Bigfoot…😣”: Sabrina Salerno scrive semplicemente così nella didascalia che accompagna l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram. “Piedona”, in effetti, lo è: vedere per credere. Non osiamo neppure immaginare la reazione dei feticisti che in Rete, si sa, certo non mancano…

L’occhio dei fan di Sabrina Salerno in realtà è catturato da altri irresistibili dettagli: lo sguardo felino, magnetico e suadente, la sagoma dei seni esaltati da una maglia aderente, le curve da capogiro di fianchi e gambe, l’inguine e qui pantaloni attillati che lasciano intravedere certi dettagli hot… Last but not least, appunto, i piedi nudi, del cui potere afrodisiaco non staremo qui a discettare.

Le reazioni, come prevedibile, oscillano tra entusiasmo, stupore e puro godimento: “💘💘💘LA💘💘💘 DIVINA💘💘💘MERAVIGLIA💘💘💘” chiosa un utente nello spazio riservato ai commenti. “Sabrina è Sabrina spostatevi tutte 👑” aggiunge un altro. E giù complimenti: “Bella bellissima splendida 😍😍”, “Bella come sempre, un saluto, carina 💖💖💖💖😍😍😍”, “Ammazza che fetta!!! 😜”, e così via, tra una sviolinata e l’altra. Parafrasando un suo vecchio ma intramontabile successo musicale, oltre le gambe (piedi compresi) c’è molto di più.