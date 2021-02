Luca Onestini e Ivana Mrazova, amore finito: il commento della modella

Da giorni si vocifera che tra Luca Onestini e Ivana Mrazova l’amore sia finito, la modella sceglie di commentare sulla vicenda.

Negli scorsi giorni in molti si domandano che fine abbia fatto la coppia sbocciata al “Grande Fratello Vip 2“, quella formata dall’ex tronista Luca Onestini e la modella Ivana Mrazova. I due non si fanno vedere insieme da un po’ di tempo e il mondo del gossip non poteva restare in silenzio.

Tra Luca Onestini e Ivana Mrazova le cose non sembrano andare bene e c’è chi ipotizza che la coppia si sia addirittura lasciata. Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, l’ex tronista ha fatto sapere di aver superato brillantemente l’esame universitario di Chirurgia Orale con il massimo dei voti. Tra le congratulazioni postate nei commenti, spicca quella di Ivana, che ha scritto: “Super proud, bravissimo“. I due non sono più apparsi insieme né sui social, né dal vivo da diverso tempo, ecco perché è scattata l’ipotesi di una possibile rottura. Inoltre i diretti interessati non hanno commentato sulla vicenda, alimentando i rumors.

Ivana Mrazova commenta la storia con Luca Onestini

Il commento di Ivana Mrazova sotto al post Instagram di Luca Onestini, però, fa pensare che la relazione tra i due sia tutt’altro che finita. Non è neanche da escludere, però, che l’ex tronista e la modella ceca si siano davvero lasciati, scegliendo di rimanere però in buoni rapporti.

Ricordiamo che Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono conosciuti nella Casa del “Grande Fratello Vip 2“. All’interno del reality hanno scoperto di provare l’uno per l’altro qualcosa che andava ben oltre l’amicizia, ma ci sono andati con i piedi di piombo. La loro relazione d’amore, infatti, è iniziata una volta usciti dal bunker di Cinecittà, lontani dalle telecamere. Il resto per i due vip è storia ben nota a tutti.