Luca Onestini e Ivana Mrazova, storia d’amore al capolinea

Per l’ex tronista Luca Onestini e la fidanzata modella Ivana Mrazova l’amore sembra giunto al capolinea. Ma cos’è successo tra i due?

La coppia formata dall’ex tronista Luca Onestini e la modella Ivana Mrazova è una tra i preferiti dai fans. Nelle scorse ore, però, si sono stagliate delle ombre sui due innamorati, in quanto sembra che la loro storia d’amore possa essere giunta al capolinea.

Ciò che ha fatto scattare l’allarme tra l’ex tronista e la modella ceca è che, nonostante siano sempre molto attivi sui social e si facciano vedere spessissimo insieme, da settimane non sono più apparsi scatti di coppia. Ma ci sono anche altri indizi che lasciano presumere la rottura. Luca Onestini e Ivana Mrazova qualche settimana fa hanno partecipato come opinionisti alla trasmissione Casa Chi, poi le loro ospitate sono state bruscamente interrotte.

Luca e Ivana, storia d’amore già finita?

Ivana Mrazova qualche giorno fa ha postato nelle sue Instagram Stories una foto abbastanza criptica, sula quale i fans hanno ricamato immediatamente. “Le scuse non servono a nulla se gli atteggiamenti rimangono sempre gli stessi“, così riportava la didascalia sulla foto del calendario con la data del 4 febbraio 2021.

A far mormorare ancora di più il gossip è stato sia l’atteggiamento dell’ex tronista che quello della modella ceca. Su Instagram diversi fans hanno chiesto alla coppia cosa ci fosse di vero in queste indiscrezioni che li vedono già separati. Né Luca né Ivana però hanno commentato i rumors. La relazione tra i due ha preso il via al “Grande Fratello Vip 2“, quando Onestini era ancora impegnato con Soleil Sorgè. Dopo non molto nella Casa, però, la vicinanza con la Mrazova si fece sempre più intensa.