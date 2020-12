Luca Onestini si scaglia contro Malgioglio: “Cristiano Rosicoglio”

Luca Onestini, ex concorrente del GF Vip, si è scagliato contro Cristiano Malgioglio e una battuta che ha detto in questi giorni.

Cristiano Malgioglio non è sconosciuto alle gaffe e agli scivoloni e nelle ultime ore è stato ripreso per due frasi che ha pronunciato nella Casa del “Grande Fratello Vip“.

Una frase in particolare ha destato l’attenzione di Luca Onestini, ex concorrente della seconda edizione del “Grande Fratello Vip” e coinquilino proprio di Cristiano Malgioglio. Sembra che il cantautore sia andato contro la sua fidanzata, la modella Ivana Mrazova, sostenendo di non ricordarsi il suo nome, né quello degli altri concorrenti con il quale ha condiviso la Casa. L’ex tronista e fidanzato della modella ha scelto di dire la sua su Instagram, scrivendo che: “Malgioglio fa finta di non ricordarsi di Ivana? Ricordategli che è la persona che lo ha eliminato dal GF Vip con il 76% dei voti. Lei in finale, lui fuori“.

Cristiano Malgioglio, ennesima gaffe al GF Vip

Lo speaker radiofonico, oltre a condividere la storia sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha anche allegato uno stralcio di un articolo che descriveva nel dettaglio come andarono le cose durante la semifinale del “Grande Fratello Vip” ed ha commentato il tutto con l’hashtag #CristianoRosicoglio. La diretta interessata, Ivana Mrazova, ha preferito non commentare.

Luca Onestini e Ivana Mrazova oggi, 11 dicembre, condividono il loro terzo anniversario insieme. Intanto, nella Casa del “GF Vip“, Cristiano Malgioglio ha detto qualcosa di tabù mentre parlava con Giulia Salemi, confidandole il suo pensiero sul Covid. I concorrenti, soprattutto gli ultimi arrivati, non dovrebbero assolutamente parlarne: per loro è un argomento vietato, ma la regia ha tardato a staccare il discorso del paroliere. “La situazione fuori è terribile. Adesso ci dovrebbe essere il vaccino, ma chi se lo fa! Ma se non è stato testato per tanto tempo che fai? Magari il virus scomparirà da solo perché sai, questo è un virus da laboratorio, non naturale“, ha confessato il paroliere.