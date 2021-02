Barbara De Rossi, avete visto la figlia Martina Tesanovic? FOTO e carriera

Che splendore di ragazza che è Martina Tesanovic, figlia di Barbara De Rossi e del coreografo Branko. Lei è spesso senza veli su Instagram.

Martina Tesanovic è la figlia che Barbara De Rossi diede alla luce nel 1995. Ai tempi lei era sposata in seconde nozze con Branko Tesanovic, dopo un primo matrimonio durato per soli due anni a fine anni ’80. Anche questa unione però è successivamente culminata con un divorzio.

Per quanto riguarda Martina, c’è solo da parlarne in bene. Lei è bellissima anche e più della mamma. La ragazza è nata il 10 ottobre del 1995 e ha raggiunto la considerevole altezza di 1,85 cm. Ha un fisico statuario, che ama mettere in mostra con scatti artistici nei quali è spesso e volentieri del tutto svestita. Questo le frutta complimenti su complimenti ogni giorno. La bellissima Martina Tesanovic è a tutti gli effetti una modella, professione alla quale ha accompagnato gli studi in Psicologia. A 14 anni si è fatta tatuare due B, come omaggio ai suoi genitori che si erano appena lasciati. Segno che lei è molto legata ad entrambi.

Martina Tesanovic, l’incidente subito in adolescenza

Proprio mamma è un vero mito per Martina, che in tutti i successi che ha saputo centrare nella sua ancora giovane vita ha tratto ispirazione da lei. Da bambina la figlia di Barbara De Rossi rimase vittima di un brutto incidente. Ci furono delle conseguenze fisiche importanti, con la rottura di due vertebre.

La ragazza si fece male mentre era a cavallo. Questo la costrinse ad una lunga degenza, con cinque mesi consecutivi vissuti a cavallo. In tempi più recenti la bellissima Martina ha presenziato assieme a sua madre nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. Per quanto riguarda l’ambito sentimentale, ad oggi non risulta che lei abbia un fidanzato.