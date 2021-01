Barbara De Rossi crolla in diretta, il dramma raccontato a Verissimo

Barbara De Rossi crolla in diretta a Verissimo: il dramma della morte della mamma fa ancora molto male.

Barbara De Rossi si è sentita male durante la puntata odierna di Verissimo. In compagnia di Silvia Toffanin la De Rossi ha parlato della madre, morta quando lei era ancora molto giovane a causa di un brutta malattia, e ha avuto un vero e proprio crollo emotivo che l’ha molto debilitata.

Barbara De Rossi, il crollo emotivo a Verissimo

“La perdita di un genitore è sempre pesante, soprattutto se l’affronti in giovane età come me. Io avevo solo 25 anni…” ha raccontato Barbara De Rossi prima di scoppiare a piangere. Ha confessato di sentire molto la mancanza della mamma, e tra le lacrime è riuscita a raccontare che la donna le ha trasmesso tantissimi valori, che a sua volta è riuscita a trasmettere a sua figlia: “Lei è sempre stata più aperta sul mio lavoro rispetto a mio padre. Mi disse che non dovevo cambiare mai. Lei ci aveva messo tantissimo a trasmettermi dei valori veri e genuini…”.

Silvia Toffanin a Verissimo ha chiesto a Barbara De Rossi se suo padre si sia rifatto poi una vite, e la De Rossi ha raccontato: “Papà nel tempo ha trovato una persona molto in gamba che gli vuole bene da oltre 30 anni…”. È passata poi a raccontare delle molestie ricevute da ragazzina: “Stavo tornando a casa dal lavoro e questo uomo ha cercato di importunarmi. Era in auto e si è messo di traverso per non farmi tornare a casa…”. Per fortuna lei è riuscita a fuggire.