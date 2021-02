Barbara De Rossi, chi è: carriera, figlia, matrimoni falliti e fidanzato

Molto amata da tantissimo tempo, Barbara De Rossi presenta delle curiosità per quanto riguarda la sua vita privata. Cosa sappiamo di lei.

Conosciutissima da anni, Barbara De Rossi è nota per i tanti film molto apprezzati ai quali ha preso parte sin da ragazza. Nata a Roma il 9 agosto 1960, da padre italiano e madre tedesca, alta 1,65 cm, lei sin da subito cresce a Rimini dove resta fino al compimento dei 18 anni di età. Da ragazza ottiene il primo posto ad un concorso di bellezza presieduto dal regista Alberto Lattuada.

È proprio grazie a quest’ultimo che avviene il primo contatto di Barbara De Rossi con il mondo dello spettacolo. Di lì a poco la bellissima bionda rivestirà il ruolo della figlia di Marcello Mastroianni in ‘Così come Sei’. Stessa cosa accadrà con Virna Lisi in ‘La Cicala’ del 1980. Poi per la casa editrice ‘Lancio’, la De Rossi girerà oltre cento fotoromanzi fino al 1982. In quell’anno la De Rossi era già molto conosciuta ed apprezzata per la sua bellezza e per la bravura nella recitazione, anche se la definitiva consacrazione le giungerà nella serie televisiva ‘La Piovra’ con Michele Placido. Singolare il personaggio al quale presterà le fattezze, la marchesa con dipendenza dall’eroina Titti Pecci Scialoia. Sarà poi protagonista di ‘Quo Vadis’ e di ‘Io e il duce’, dove interpreterà Claretta Petacci. Sono tante altre le collaborazioni e le produzioni alle quali Barbara De Rossi prenderà parte, sia per la Rai che per Mediaset. In tutto ciò si è parlato di lei anche per una grave malattia.

Barbara De Rossi, i matrimoni falliti e la figlia

Nel 1988 sposa Andrea Busiri Vici, divorziando però già nel 1990. Da una successiva relazione con Branko Tesanovic, ballerino e coreografo, dà alla luce Martina nel 1995. Pure con lui contrarrà matrimonio poi terminato con un divorzio nel 2010. E farà seguito una ulteriore relazione, molto tormentata, con Anthony Manfredonia, che la De Rossi denuncerà per maltrattamenti fisici e psicologici. A causa della contemporanea denuncia di un’altra donna che era stata legata a Manfredonia, l’uomo verrà arrestato per stalking.

Ad oggi lei è legata sentimentalmente con Simone Fratini, un imprenditore che in gioventù era stato modello. Lui ha 49 anni ed i due stanno insieme dal 2015. Sul conto dell’attrice sappiamo che ama molto gli animali e che, da ragazza, fece impazzire l’attore statunitense Brad Davis. Si racconta che quest’ultimo si presentò alla sua porta con una bottiglia di champagne e senza alcun indumento se non pantaloni e scarpe. Un tentativo da parte di lui che si concluse con un clamoroso insuccesso.