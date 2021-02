Jannik Sinner vince a Melbourne la storica finale tutta italiana

Ancora un successo per il giovane tennista italiano, Jannik Sinner, che si è aggiudicato a prima edizione del “Great Ocean Road Open”

Pronto a stupire ancora tutti. Il giovane tennista italiano, Jannik Sinner, ha superato in finale 7-6, 6-4 il connazionale Stefano Travaglia in una finale tutta italiana aggiudicandosi la prima edizione del “Great Ocean Road Open”. Per lui è arrivato il secondo titolo in carriera dopo il successo nel torneo Atp 250 di Sofia. Importante riconoscimento per i due tennisti italiani con Stefano Travaglia che dovrebbe salire al numero 60, mentre il 19enne altoatesino si trova virtualmente al 31esimo posto della classifica ATP.

