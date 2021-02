By

Grande Fratello VIP, Alda D’Eusanio espulsa: ciò che ha detto una volta fuori dalla casa è gravissimo, lei non ha capito nulla.

Dopo i ripetuti strafalcioni della concorrente all’interno della casa, la squalifica di Alda D’Eusanio dal Grande Fratello VIP è stata acclamata a gran voce sui social. A convincere Mediaset ad allontanare la donna dal programma è stata la denuncia fatta da Laura Pausini, dopo che ha scoperto che la “giornalista” ha detto davanti a tutta Italia che la popstar viene picchiata dal compagno, Paolo Carta.

Alda D’Eusanio, fuori dalla casa del GF ha detto di non aver capito nulla: gravissimo

L’ex concorrente pare non aver ancora capito la gravità del suo comportamento. Pare che la D’Eusanio sia stata fatta uscire dalla porta rossa in tutta fretta, senza aver avuto nemmeno il tempo di salutare i compagni d’avventura. La donna è durata solo otto giorni all’interno della Casa, e questa settimana si trovava già in nomination insieme a Samatha De Grenet.

Appena uscita dalla Casa del GF Alda è stata raggiunta dall’agenzia di stampa Adnkronos, che le ha domandato come avesse preso la squalifica. La giornalista si è detta confusa, dimostrando di non aver ancora capito la gravità del suo comportamento e le conseguenze di questo: “Appena capisco bene cosa è successo ne riparliamo” ha detto. Nel frattempo Laura Pausini e il compagno hanno promesso attraverso un comunicato stampa che i ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne.

Ciò che fa quasi ridere è che all’interno della Casa inizialmente gli inquilini non si sono nemmeno accorti dell’assenza di Alda. A svelare la notizia è stato Tommaso Zorzi che ha raccontato l’accaduto senza troppi dettagli. Domani, 8 febbraio, scopriremo se Signorini deciderà di annunciare ufficialmente il motivo della squalifica ai concorrenti rimasti o se, invece, non toccherà la questione per evitare ulteriori ripercussioni.