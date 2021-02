GF VIP, Alda D’Eusanio immediatamente espulsa: è stata denunciata

Alda D’Eusanio immediatamente espulsa dal Grande Fratello VIP: dopo i commenti razzisti e violenti è arrivata una denuncia.

La concorrente del Grande Fratello VIP Alda D’Eusanio è stata espulsa con effetto immediato dal reality show a causa dei ripetuti comportamenti inaccettabili. Non solo commenti razzisti e battute di cattivo gusto, ma la D’Eusanio è riuscita anche a beccarsi una denuncia da parte di personaggi famosi esterni alla Casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Alda D’Eusanio finalmente espulsa dal Grande Fratello VIP

L’ultimo inaccettabile commento è arrivato quando in Casa è stata trasmessa una canzone di Laura Pausini, “Strani Amori”. La la new entry Alda D’Eusanio si è rivolta alla compagna Samantha De Grenet dicendo: “Questa [Laura Pausini ndr] c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Il chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia pare che la crocchi di botte“. La coinquilina è rimasta stupita e ha replicato immediatamente: “Ma che dici? Si amano da impazzire!“. Il commento di Alda non è stato in nessun modo accettato dal pubblico e dalla popstar, che pare abbia denunciato lei e il Reality con il sostegno del marito.

Potrebbe interessarti leggere anche –> GF Vip, la dichiarazione choc di Alda D’Eusanio: “Laura Pausini ha qualcuno che la mena”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Dopo aver perdonato e ignorato tutti gli strafalcioni precedenti, finalmente Mediaset ha annunciato l’immediata espulsione della donna dal programma tramite un comunicato stampa. “L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa”, si legge. “La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”.