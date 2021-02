Sbranata dal cane, le ferite sul corpo di una ragazza sono terribili

Sbranata dal cane, muore orribilmente in casa una 25enne. I soccorritori trovano delle lesioni e dei segni sul corpo che destano spavento.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla scomparsa di una donna che si ritiene sia stata sbranata dal cane di famiglia. Il tutto è accaduto la settimana scorsa, venerdì 29 gennaio 2021. La vittima aveva 25 anni ed il quattrozampe che viveva sotto il suo stesso tetto l’ha assalita di colpo procurandole lesioni terribili.

Leggi anche –> Donna sbranata, branco di cani lupo della figlia la assale in casa

La vicenda arriva dalla località di Sunbeam Way, in Inghilterra. Quando è scattata l’aggressione, la ragazza era da sola in casa. L’allarme è scattato in seguito alla telefonata di un suo congiunto. L’arrivo sia della polizia che del personale medico di soccorso non è servito a salvarle la vita. Forze dell’ordine e paramedici l’hanno trovata già morta, con ferite spaventose. L’animale è uno Staffordshire Bull Terrier, trovato assieme alla sua proprietaria. Con tutta probabilità sembra che verrà soppresso. Nel frattempo il corpo della ragazza sbranata dal cane ha visto lo svolgersi di un esame autoptico. Il coroner ha esaminato le terribili ferite impresse su.

Leggi anche –> Neonato sbranato da un cane: due arresti per omicidio colposo

Sbranata dal cane, l’animale sarà soppresso: orribili le ferite sul cadavere

La polizia ha fatto sapere che la morte viene ritenuta conseguenza di un tragico incidente avvenuto in casa. Non ci sono sospetti per quanto successo. Sono tanti i casi come questo che avvengono ogni anno nel mondo. Tra i casi più efferati capitati nel corso del 2020 spicca la triste vicenda che riguarda la morte di una bambina di soli 15 mesi.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Sbranata da uno squalo, 19enne riemerge con una gamba maciullata

La piccola aveva subito l’attacco letale da parte del pitbull di proprietà dei suoi nonni. Tutto quanto era avvenuto in presenza di due famigliari, nello scorso mese di luglio. Il cane in questione non aveva mai manifestato alcun comportamento aggressivo. Ma ci sono alcune razze che seguono il loro istinto e che possono innervosirsi in maniera anche pericolosa nel caso di reazioni o situazioni improvvise.