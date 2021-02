Alessandra Gilioli, lo scatto in spiaggia non convince i follower: fotoritocco?

L’influencer Alessandra Gilioli è nuovamente sotto la luce dei riflettori. Una sua foto in particolare ha attirato l’attenzione del web.

La splendida Alessandra Gilioli è di nuovo sotto la luce dei riflettori. Rossa di capelli, bella più che mai, e sicura di sé, la donna riesce sempre a conquistare il cuore del suo pubblico e ad ottenere centinaia di commenti e di like. La sexy influencer sembrerebbe però non aver del tutto convinto i propri follower stavolta, postando uno scatto che ha suscitato nel pubblico diverse domande. Scopriamo insieme tutto quello che è successo.

Ad attirare l’attenzione di tutti è stata la pagina Instagram uominiedonneamicitv. Quest’ultima ha per prima passato la patata bollente, pubblicando e mettendo a confronto in un collage due foto che hanno come soggetto proprio la bella Alessandra. Tra i due scatti, fatti evidentemente durante lo stesso giorno, la differenza è evidente, ed è proprio per questo che si urla al fotoritocco.

Molti dei follower della Gilioli si sono premurati di difenderla, affermando che le due foto differiscono tra di loro soltanto per il trucco e nulla più. Al momento l’influencer non si è ancora espressa in merito, ma i suoi fan sono in attesa di una reazione. Fotoritocco o meno, la modella dai capelli rossi rimane splendida più che mai, e continua a stupire il suo pubblico con meravigliose ed incantevoli foto.

Alessandra Gilioli, in dubbio il suo futuro da modella?

La bellissima Alessandra Gilioli ha rilasciato un’intervista per MOW qualche mese fa, e le sue dichiarazioni hanno attirato in poco tempo l’attenzione del pubblico. Sembrerebbe infatti che una delle sexy influencer più popolari del momento sia intenzionata ad intraprendere in futuro una strada diversa da quella della fotomodella. “Ho iniziato a scattare nel 2018, ma per me è sempre stato un hobby per i periodi morti.” ha dichiarato la donna. “Io in realtà sono laureata in economia finanziaria, voglio fare un master e continuare per questa strada. Anche se durante la quarantena quest’hobby mi ha tenuta piuttosto occupata”. Le intenzioni di Alessandra sembrano dunque piuttosto chiare. La ragazza non chiude però nessuna porta. “Da qualche mese ho deciso di puntare anche sulla mia immagine. Ma non è un vero lavoro, non voglio chiedere troppi soldi per farmi fare una foto. Non mi costa molta fatica, e poi non è che sono Di Caprio”.