Il Cantante Mascherato, svelata l’identità di Pecorella: è Alessandra Mussolini

Sorpresa ne Il Cantante Mascherato: eliminata Pecorella, la sua identità non l’aveva capita nessuno, era Alessandra Mussolini.

La seconda puntata de Il Cantante Mascherato riserva subito una sorpresa. Pecorella, il concorrente andato in ballottaggio nella prima puntata e salvato solo dall’abbandono del Baby Alieno (I Ricchi e Poveri), non va oltre la prima manche e viene eliminata. Prima della puntata di oggi erano state tante le ipotesi avanzate dai giurati sulla sua identità, ma quella che aveva preso maggiore corpo era che dietro la maschera della Pecorella si nascondesse Francesca Fialdini.

Con grande sorpresa di giurati e pubblico, dunque, al momento dell’eliminazione si è scoperto che in realtà la persona dietro la maschera era Alessandra Mussolini. L’ex politica ha scherzato sul fatto che avessero pensato tutti che si trattava della conduttrice Rai: “Ho la voce uguale a quella della Fialdini”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Pecorella era Alessandra Mussolini: “Milly mi hai fatto diventare estrema”

Dopo la battuta Alessandra ha raccontato l’esperienza dentro il costume e non ha nascosto la difficoltà di muoversi ed esibirsi con quello scafandro addosso, ammettendo inoltre che faceva molto caldo. Ciò nonostante la Mussolini è grata alla conduttrice per averle dato questa ennesima chance di mettersi in gioco dopo il percorso a Ballando con le Stelle ed ha aggiunto: “Milly, tu mi hai fatta diventare estrema“.

Leggi anche ->Il Cantante Mascherato, svelata l’identità della Pecorella? Le indiscrezioni

Infine Alessandra Mussolini ringrazia anche i giudici del programma per aver mostrato clemenza per le sue abilità canore: “Siete stati molto buoni. Io ero abituata a certe mazzate…”. Dopo aver rivolto un complimento a Patty Pravo (“è un mito per me”), dunque, Alessandra si è congedata dal programma, anche se la conduttrice ha promesso che nelle prossime settimane tornerà in studio.

Leggi anche ->Il Cantante Mascherato, chi è la Tigre Azzurra: indizi e ipotesi