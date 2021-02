Il Cantante Mascherato, svelata l’identità della Pecorella? Le indiscrezioni

Pare sia stata svelata l’identità della Pecorella ne “Il Cantante Mascherato”, che ha svelato qualche indizio e le ipotesi iniziano a fioccare. Chi sarà?

Questa sera in onda la nuova puntata de “Il cantante mascherato“, il talent show musicale in cui personaggi famosi si sfidano celando la loro identità dietro un simpatico personaggio. Come di consueto, anche per la nuova stagione del talent hanno iniziato a fioccare le ipotesi sulle identità dei cantanti in gara. Ora il focus è sul personaggio della Pecorella, su cui stanno fioccando ipotesi di ogni tipo su chi ci possa essere nel costume.

“Il cantante mascherato”, chi è la Pecorella?

Gli indizi ci sono e la Pecorella dice di sè: “Chi non mi conosce non penserebbe mai a me come a una pecorella. Sono fragile e insicura ed ho bisogno di avere molte persone attorno a me ma preferisco la quantità alla qualità.” Parole enigmatiche ma che hanno acceso una lampadina nella mente di molti ed è partito il toto-nomi.

Nella puntata scorsa dello show condotto da Milly Carlucci e in onda questa sera dopo “I Soliti Ignoti“, sono stati svelati gli indizi riguardo alla Pecorella e la giuria ha fatto le sue ipotesi. Secondo Costantino Della Gherardesca, l’identità della Pecorella appartiene a Pierluigi Danco, ipotizzando quindi si tratti di un uomo. Caterina Balivo, invece, punta tutto su Loretta Goggi e Facchinetti ha pensato a Manuela Arcuri. Infine Flavio Insinna e Patty Pravo credono si tratti di Francesca Fialdini.

La Pecorella è finita allo spareggio con Baby Alieno ed è rimasta in gara, quindi la rivedremo questa sera nel nuovo appuntamento con lo show di Milly Carlucci.