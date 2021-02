Alberto Matano, l’annuncio a sorpresa stupisce tutti i fan

La conduzione de La Vita in Diretta ha regalato finora grandi soddisfazioni ad Alberto Matano ma, come lui stesso ha anticipato ieri, potrebbe avere le ore contate.

Il programma che vede al timone Alberto Matano, La Vita in Diretta, ha riscosso giorno dopo giorno un crescendo di commenti positivi e un enorme seguito da parte del pubblico a casa. Ieri però l’ex mezzobusto del Tg1 sul finire della trasmissione ha lasciato tutti di stucco, pronunciando una frase che ha scatenato il web: “Ci vediamo domani, forse”. E poco fa su Instagram è arrivata la conferma indiretta che per il conduttore si prospettano importanti cambiamenti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sulle orme di Alberto Matano

“Lavorando a nuovi progetti… Ci vediamo lunedì con @vitaindiretta ❤️”: così scrive Alberto Matano nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Cosa sta succedendo? Da ieri sera circolano mille ipotesi sul futuro de La Vita in Diretta: si mormora in particolare di una sospensione o addirittura di una chiusura del programma, per lasciare spazio a speciali del Tg1 (o altri contenuti) sulla nuova situazione politica che si è creata in Italia.

Leggi anche –> Alberto Matano fa il macho: quella cosa lì lo fa godere

Ma non è escluso che quella di Alberto Matano sia solo una battuta, o una semplice “comunicazione di servizio” per creare un po’ di suspense. Per il momento non sono giunti avvisi ufficiali su definitivi cambi di programma al palinsesto della Rai. Ma non è detto che di qui alle prossime ore non arrivi un annuncio dall’alto. Nel frattempo il fedelissimo pubblico di Matano e del suo programma pomeridiano resta sulle spine…

Leggi anche –> Alberto Matano, l’attrice ha un debole per lui: l’affermazione in diretta