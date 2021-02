Alberto Matano fa il macho: quella cosa lì lo fa godere

Spunta un “raggio di sole” nella vita di Alberto Matano: tra un impegno di lavoro e l’altro, il popolarissimo conduttore non rinuncia a togliersi qualche soddisfazione.

Dopo il passaggio dal ruolo ingessato e istituzionale di mezzobusto del Tg1 a quello ben più sciolto e disinibito di conduttore de La vita in diretta, Alberto Matano si è fatto conoscere ai telespettatori sotto un’altra luce, rivelando tratti inediti – e per certi versi sorprendenti – della sua personalità riscuotendo enorme successo. Non a caso è diventato uno dei personaggi televisivi più noti e amati del momento. Per la serie: oltre il giornalista c’è di più…

Quei piccoli piaceri nelle giornate di Alberto Matano

“Quel raggio di sole in una mattina di lavoro…”: così scrive Alberto Matano nel suo ultimo post su Instagram, con tanto di hashtag: “#dontstopmenow #buongiorno #giovedi

A dopo @vitaindiretta ❤️”. Il tutto accompagnato da una foto di lui durante una delle ormai ben note sessioni di allenamento. Il conduttore Rai, si sa, tiene moltissimo alla forma fisica e buona parte dei suoi contributi sui social lo vedono in veste “atletica”.

Nello scatto incriminato Alberto Matano si mostra in posa da macho: il petto villoso, i muscoli in bella vista, lo sguardo ammiccante. Soprattutto, sul suo volto è disegnata un’espressione di puro godimento. Forse ha appena terminato la sessione giornaliera di esercizi (pare di intravedere una panca e dei pesi) e ha raggiunto un nuovo traguardo che lo riempie di soddisfazione e della carica necessaria per affrontare una nuova giornata di lavoro di fronte alle telecamere Rai. Men sana in corpore sano!

